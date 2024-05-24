UEFA Avrupa Ligi play-off maçları 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
24 May 2024 00:31 - Güncelleme : 24 May 2024 00:35
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı. Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek 11. kez kupayı müzesine götürdü. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte detaylar...
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında zafer kazanarak ZTK kupasını aldı.
Böylece, Avrupa Ligi play-off turuna katılabilecek.
UEFA Avrupa Ligi play-off maçları 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Beşiktaş'ın rakipleri ise 5 Ağustos'ta yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
Beşiktaş, play-off turunda karşılaşacağı rakipler için kuraların çekilmesini bekliyor.
Bu kritik aşama, siyah-beyazlıların taraftarını şimdiden heyecanlandırıyor.
Kaynak: TGRT Haber