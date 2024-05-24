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UEFA Avrupa Ligi play-off maçları 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
24 May 2024 00:31 - Güncelleme : 24 May 2024 00:35
UEFA Avrupa Ligi play-off maçları 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı. Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek 11. kez kupayı müzesine götürdü. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte detaylar...

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında zafer kazanarak ZTK kupasını aldı.

Böylece, Avrupa Ligi play-off turuna katılabilecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off maçları 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Beşiktaş'ın rakipleri ise 5 Ağustos'ta yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off maçları 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak - 1. Resim

Beşiktaş, play-off turunda karşılaşacağı rakipler için kuraların çekilmesini bekliyor.

Bu kritik aşama, siyah-beyazlıların taraftarını şimdiden heyecanlandırıyor.

Kaynak: TGRT Haber
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