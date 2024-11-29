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UEFA Avrupa Ligi puan durumları değişti! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe mücadele etti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
29 Kasım 2024 09:14 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 09:16
UEFA Avrupa Ligi puan durumları değişti! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe mücadele etti

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde dün akşam birçok karşılaşma oynandı. Müsabakalar sonrasında UEFA Avrupa Ligi puan durumunda sonuçlar da gündeme geldi.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Avrupa Ligi​'nde birçok müsabaka oynandı.

Maçlar sonrasında ligde puan durumunda da değişiklik meydana geldi.

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU​ GÜNCEL

Galatasaray​ ligde 11 puan ile 4. sırada yer alıyor. Fenerbahçe​ 8 puanla 11. sırada bulunurken Beşiktaş​, 22. sıraya yerleşti. 

Galatasaray, Alkmaar karşısında 1-1'lik beraberlik elde ederken Beşiktaş 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ise 2-1 olarak sonuçlandı.

UEFA Avrupa Ligi puan durumları değişti! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe mücadele etti - 1. Resim

AVRUPA LİGİ MAÇ SONUÇLARI 28 KASIM

Lazio-Ludogorets: 0-0

AZ Alkmaar-Galatasaray: 1-1

Karabağ-Olimpik Lyon: 1-4

Dinamo Kiev-Viktoria Plzen: 1-2

Athletic Bilbao-Elfsborg: 3-0

Anderlecht-Porto: 2-2

Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv: 1-3

UEFA Avrupa Ligi puan durumları değişti! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe mücadele etti - 2. Resim

RFS-PAOK: 0-2

Manchester United-Bodo/Glimt: 3-2

Tottenham-Roma: 2-2

Slavia Prag-Fenerbahçe: 1-2

Real Sociedad-Ajax: 2-0

Braga-Hoffenheim: 3-0

Ferencvaros-Malmö: 4-1

Midtjylland-Eintracht Frankfurt: 1-2

Nice-Rangers: 1-4

Twente-Union Saint-Gilloise: 0-1

FCSB-Olympiakos: 0-0

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Kaynak: TGRT Haber
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