UEFA Avrupa Ligi puan durumları değişti! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe mücadele etti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

29 Kasım 2024 09:14 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 09:16

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde dün akşam birçok karşılaşma oynandı. Müsabakalar sonrasında UEFA Avrupa Ligi puan durumunda sonuçlar da gündeme geldi.