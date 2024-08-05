UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın olası rakibi bugün belli oldu
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
05 Ağustos 2024 13:52 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:11
Heyecanla takip edilen Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş'ın rakibi bugün 14.00'teki kura çekimi sonrasında netleşecek. Muhtemel rakipleri arasında Anderlecht yer alırken Beşiktaş Avrupa Ligi kura çekimi sonrasında Beşiktaş'ın rakibi kim oldu, hangi takım merak edildi.
Bugün Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Beşiktaş taraftarı ise heyecanla kura çekimini bekliyor.
Avrupa Ligi kura çekimi 14.00'te başlarken siyah beyazlı ekibin rakibi netleşti.
AVRUPA LİGİ BEŞİKTAŞ RAKİBİ KİM OLDU?
Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden BJK'nin rakibi kura çekimi sonucunda belli olurken muhtemel rakipler arasında Anderlecht, Panathinaikos / Ajax, Karabağ / Ludogorets, Partizan / Lugano yer almıştı.
14.00'te başlayan kura çekimi sonrasında Partizan / Lugano maçının galibi BJK'nin rakibi olacak.
UEFA BEŞİKTAŞ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi 5 Ağustos günü 14.00'te belli oldu.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
5 Ağustos günü 14.00'te çekilecek olan kura çekimi UEFA TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Kaynak: TGRT Haber