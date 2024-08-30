UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin kimle karşılaşacağı belli oldu

30 Ağustos 2024 14:24 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 14:36

36 takımın lig sistemine göre mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekimleri bugün yapıldı.

Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da yapılan kura çekimlerinin ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin kimle eşleştiği belli oldu.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde kimle karşılaşacak, eşleştiği rakipler kim sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ KİM?

Kura çekimlerine ikinci torbadan katılan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri şöyle:

Slavia Prag (Deplasman)

Manchester United

Lyon

AZ Alkmaar (Deplasman)

Union SG

Midtjylland (Deplasman)

Atheletic Club

Twente (Deplasman)

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği takımlarla oynayacağı karşılaşmaların ne zaman yapılacağı 31 Ağustos Cumartesi açıklanacak.

UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan maçların haftaları ise şöyle: