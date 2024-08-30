UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin kimle karşılaşacağı belli oldu
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
30 Ağustos 2024 14:24 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 14:36
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunun kura çekimleri yapıldı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakiplerinin kim olduğu ve maçlarının ne zaman oynanacağı belli oldu.
36 takımın lig sistemine göre mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekimleri bugün yapıldı.
Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da yapılan kura çekimlerinin ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin kimle eşleştiği belli oldu.
Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde kimle karşılaşacak, eşleştiği rakipler kim sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ KİM?
Kura çekimlerine ikinci torbadan katılan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri şöyle:
- Slavia Prag (Deplasman)
- Manchester United
- Lyon
- AZ Alkmaar (Deplasman)
- Union SG
- Midtjylland (Deplasman)
- Atheletic Club
- Twente (Deplasman)
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği takımlarla oynayacağı karşılaşmaların ne zaman yapılacağı 31 Ağustos Cumartesi açıklanacak.
UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan maçların haftaları ise şöyle:
- 1. Hafta: 25-26 Eylül 2024
- 2. Hafta: 3 Ekim 2024
- 3. Hafta: 24 Ekim 2024
- 4. Hafta: 7 Kasım 2024
- 5. Hafta: 28 Kasım 2024
- 6. Hafta: 12 Aralık 2024
- 7. Hafta: 23 Ocak 2025
- 8. Hafta: 30 Ocak 2025
- Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025
- Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025
- Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025
- Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025
- Final: 21 Mayıs 2025
Kaynak: TGRT Haber