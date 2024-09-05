UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kazanacağı para ödülleri belli oldu

05 Eylül 2024 16:30 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 16:49

2024-2025 sezonu için Avrupa Ligi'nde verilecek olan para ödülleri UEFA tarafından duyuruldu. Lig aşamasında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin her galibiyet, beraberlik ve sıralama bağlı olarak kazanacağı paralar açıklandı.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimini yaptı: 3 isim yok

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimini yaptı: 3 isim yok

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatına göre 36 takım lig aşamasında 8 maç oynayacak.

Bu maçların sonucunda galibiyet ve beraberlik aldıklarında kazanacakları para ödülleri ise UEFA tarafından açıklandı.

Taraftarlar tarafından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kazanacağı paranın ne kadar olduğu merak ediliyor.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİNDE NE KADAR KAZANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'ne katılan her takım katılım parası olarak 4.31 milyon Euro kazanacak.

Lig aşamasını ilk 16'da bitiren 600 bin Euro, 17-24 arası sırada olan 300 bin Euro, Lig sonuncusu ise 75 bin Euro kazanırken Lig lideri ise 2.7 milyon Euro alacak.

Son 32 turuna kalan takımlar 1.75 milyon Euro, çeyrek finale kalanlar 2.5 milyon Euro, yarı finale kalanlar 4.2 milyon Euro ve finale kalanlar ise 7 milyon Euro kazanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunun şampiyonu ise 6 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

UEFA AVRUPA LİGİ GALİBİYET PARA ÖDÜLÜ NE KADAR 2024?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Avrupa Ligi'nin lig aşamasında takımlar her galibiyette 450 bin Euro kazanacak.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş lig aşamasında bütün maçları kazanırsa 3 milyon 600 bin Euro'yu kasasına koyacak.

UEFA AVRUPA LİGİ BERABERLİK PARA ÖDÜLÜ NE KADAR 2024?

Yeni sisteme göre yapılacak olan lig aşamasında beraberlik başına takımlar 150 bin Euro para ödülü kazanacak.