UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

30 Ağustos 2024 14:24 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 14:43

UEFA tarafından bugün Monako'da bulunan Grimanldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği takımlar belli oldu.

Taraftarlar tarafından Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kimle karşılaşacağı, eşleştiği rakipler merak ediliyor.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ KİM?

UEFA Avrupa Ligi'ne üçüncü torbadan katılan Galatasaray'ın kura çekimlerinin ardından açıklanan rakipleri şöyle:

Tottenham

Ajax (Deplasman)

PAOK

AZ Alkmaar (Deplasman)

Malmö (Deplasman)

Dynamo Kyiv

Elfsborg

RFS (Deplasman)

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA tarafından alınan karar ile beraber maçların günü ve saati aynı şehirlerde oynayan takımlarla takvim çakışması olmaması için 31 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak.

Yani sarı-kırmızılıların oynayacağı maçların günü ve saati yarın belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin maçlarının oynanacağı haftalar ise şöyle: