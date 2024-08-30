UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
30 Ağustos 2024 14:24 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 14:43
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımlarla eşleştiği açıklandı. UEFA tarafından yapılan kura çekimlerinin ardından Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakiplerinin kim olduğu ve maçların ne zaman oynanacağı belli oldu.
UEFA tarafından bugün Monako'da bulunan Grimanldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği takımlar belli oldu.
Taraftarlar tarafından Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kimle karşılaşacağı, eşleştiği rakipler merak ediliyor.
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ KİM?
UEFA Avrupa Ligi'ne üçüncü torbadan katılan Galatasaray'ın kura çekimlerinin ardından açıklanan rakipleri şöyle:
- Tottenham
- Ajax (Deplasman)
- PAOK
- AZ Alkmaar (Deplasman)
- Malmö (Deplasman)
- Dynamo Kyiv
- Elfsborg
- RFS (Deplasman)
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA tarafından alınan karar ile beraber maçların günü ve saati aynı şehirlerde oynayan takımlarla takvim çakışması olmaması için 31 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak.
Yani sarı-kırmızılıların oynayacağı maçların günü ve saati yarın belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin maçlarının oynanacağı haftalar ise şöyle:
- 1. Hafta: 25-26 Eylül 2024
- 2. Hafta: 3 Ekim 2024
- 3. Hafta: 24 Ekim 2024
- 4. Hafta: 7 Kasım 2024
- 5. Hafta: 28 Kasım 2024
- 6. Hafta: 12 Aralık 2024
- 7. Hafta: 23 Ocak 2025
- 8. Hafta: 30 Ocak 2025
- Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025
- Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025
- Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025
- Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025
- Final: 21 Mayıs 2025
Kaynak: TGRT Haber