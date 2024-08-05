UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un muhtemel rakibi kura çekimi sonucunda netleşecek

05 Ağustos 2024 13:57 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:23

Milyonlarca taraftarın yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken bugün rakip belli olacak.

Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş ve Trabzonspor'un olası rakipleri kura sonrası netlik kazanacak.

TRABZONSPOR RAKİBİ KİM OLDU?

Bugün gerçekleşen Şampiyonlar Ligi'nin kura çekiminin ardından Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un olası rakipleri de belli oldu. Muhtemel rakipler arasında ise Panathinaikos / Ajax, Osijek / Zire, Kilmarnock / Tromso, St. Gallen / Slask Wroclaw, Hacken / Paide yer alıyordu.

Kura çekimi sonrasında Trabzonspor'un Rapid Wien'i elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Braga-Servette eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.

AVRUPA LİGİ TRABZONSPOR KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Olası rakibin belli olacağı kura çekimi bugün 14.00'te netleşti.

HANGİ KANALDA İZLENİR?

Bordo mavililerin Avrupa Ligi kura çekimi UEFA TV ekranlarından takip edilebilecek.