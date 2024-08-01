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UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor’un rakibi Rapid Wien oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
01 Ağustos 2024 23:23 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 23:30
UEFA Avrupa Ligi&#039;nde Trabzonspor’un rakibi Rapid Wien oldu

Bu akşam mücadele eden Trabzonspor, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda Ruzombero'u mağlup ederken Trabzonspor'un rakibi kim oldu merak konusu oldu. Rakibi Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibi olacaktı.

Heyecanla beklenen Trabzonspor karşılaşmasının son bulmasınına ardından Ruzomberok'u eledi. Futbolseverler ise rakibinin kim olacağını araştırmaya başladı.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ KİM OLDU?

İlk mücadelede rakibini 2-0 yenen Trabzonspor, ikinci maçı yenerek üst tura çıktı. İlk maçta 2-0'lık skorla galip ayrılan takım ikinci karşılaşmada 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Golü ise 65'te Denis Dragus attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor’un rakibi Rapid Wien oldu - 1. Resim

AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un rakibini mağlup etmesinin ardından yeni rakibi Rapid Wien oldu. Mücadelelerin ilk maçları 8 Ağsustos, ikinci maçlar 15 Ağustos'ta gerçekleşecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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