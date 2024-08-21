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UEFA Disiplin Kurulu Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi! Young Boys maçında olmayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
21 Ağustos 2024 08:50 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:05
UEFA Disiplin Kurulu Okan Buruk&#039;a 2 maç ceza verdi! Young Boys maçında olmayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı cezalı olup olmadığı gündeme geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İsveç ekibi Young Boys ile Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Galatasaray-Sparta Prag karşılaşmasında yaşanan olaylardan dolayı Okan Buruk'un cezalı olup olmadığı merak ediliyor.

UEFA Disiplin Kurulu Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi! Young Boys maçında olmayacak - 1. Resim

OKAN BURUK CEZALI MI?

UEFA Disiplin Kurulu tarafından açıklanan bilgilere göre UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz sezon oynanan Sparta Prag-Galatasaray karşılaşmasında yaşanan olaylardan dolayı teknik direktör Okan Buruk'a 2 maç ceza verildi.

Buruk, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off'larda oynanacak olan  oynanacak olan Galatasaray-Young Boys karşılaşmalarının ikisinde de yedek kulübesi ve soyunma odasında olmayacak.

UEFA Disiplin Kurulu Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi! Young Boys maçında olmayacak - 2. Resim

OKAN BURUK NEDEN CEZALI?

Okan Buruk, 22 Şubat 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Sparta Prag maçında sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle iki maç ceza aldı.

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Kaynak: TGRT HABER
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