UEFA isim listesi en geç 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'da verilecek

30 Ağustos 2024 16:16 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 16:42

Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek.

30 Ağustos tarihinde yapılan kura çekimlerinin ardından temsilcilerimizin rakipleri de belli oldu.

Rakiplerin belli olmasının ardından taraftarlar UEFA isim listesinin ne zaman verileceğini ve Süper Lig transfer sezonunun biteceğini tarihi merak etmeye başladı.

UEFA İSİM LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan takımların kadrolarını en geç Türkiye saati ile 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar iletmeleri gerekiyor.

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 yaz transfer sezonu 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

Avrupa kupalarında oynayacak olan temsilcilerimizin UEFA isim listesinden dolayı transfer çalışmalarını kısa sürede bitirmesi gerekecek.