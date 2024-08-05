UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe’nin play-off rakibi, Slavia Prag-Union SG’nin galibi olacak
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
05 Ağustos 2024 13:48 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:03
UEFA tarafından bugün yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundaki rakipleri belli oldu.
5 Ağustos Pazartesi günü İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
UEFA KURA ÇEKİMİNDE FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ KİM OLDU?
UEFA tarafından 5 Ağustos 2024 tarihinde yapılan kura çekimine göre play-off turu eşleşmeleri;
Fenerbahçe 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille’i yenerse Slavia Prag-Union SG maçının galibi ile karşılaşacak.
Kaynak: TGRT Haber