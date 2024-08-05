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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe’nin play-off rakibi, Slavia Prag-Union SG’nin galibi olacak

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
05 Ağustos 2024 13:48 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:03
UEFA Şampiyonlar Ligi&#039;nde Fenerbahçe’nin play-off rakibi, Slavia Prag-Union SG’nin galibi olacak

UEFA tarafından bugün yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundaki rakipleri belli oldu.

5 Ağustos Pazartesi günü İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi, Slavia Prag-Union SG’nin galibi olacak - 1. Resim

UEFA KURA ÇEKİMİNDE FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA tarafından 5 Ağustos 2024 tarihinde yapılan kura çekimine göre play-off turu eşleşmeleri;

Fenerbahçe 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille’i yenerse Slavia Prag-Union SG maçının galibi ile karşılaşacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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