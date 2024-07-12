UEFA Kulüpler Sıralaması açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sırası belli oldu

12 Temmuz 2024 16:23 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 16:39

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından 2024-2025 sezonu öncesi yaptığı kulüpler sıralaması belli oldu.

Listenin başında İngiliz ekibi Manchester City yer aldı.

Manchester City'i ise sırasıyla Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool, Roma, Paris St. Germain, Villarreal, Dortmun, Chelsea ve Inter takip etti.

Taraftarlar tarafından dört büyüklerin sıralaması ise merak edildi.

FENERBAHÇE UEFA KULÜPLER SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

UEFA'nın açıkladığı listeye göre Fenerbahçe 36 bin ile en yüksek puanı elde eden Türk takımı oldu ve 47. sırada yer aldı.

GALATASARAY UEFA KULÜPLER SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Galatasaray ise 25 bin 500 puan toplayarak UEFA Kulüpler Sıralaması'nda 63. sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ UEFA KULÜPLER SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

UEFA Kulüpler Sıralaması'nda 135 sırada yer alan Beşiktaş 9 bin puan topladı.

TRABZONSPOR UEFA KULÜPLER SIRALAMASINDA KAÇINCI OLDU?

Trabzonspor 8 bin 500 puan ile hemen Beşiktaş'ın arkasından 139. sırada yer aldı.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI NASIL BELİRLENİYOR?

UEFA sıralaması belirlenirken Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne katılan takımların elde ettiği puanlar esas alınıyor.

Bir sezonda kulüplerin elde ettiği puanlar toplanarak mevcut takım sayısına bölünüyor.

Son 5 sezon için bu işlem sürekli olarak tekrarlanıyor.