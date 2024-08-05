UEFA Şampiyonlar Ligi play off kura çekimi 13.00'te başlarken rakipler belli olacak
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
05 Ağustos 2024 12:39 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:44
Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor. Taraftarların yakından takip ettiği kura çekimi hangi kanalda, nereden izlenir merak edilirken kura 13.00'te başlayacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli olurken kura çekimi sonrasında rakipleri netleşecek.
Merakla beklenen Şampiyonlar Ligi kura çekimine kısa süre kala nasıl izleneceği de araştırıldı.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
13.00'te başlayacak olan kura çekimi UEFA TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
5 Ağustos günü 13.00'te başlayacak olan kura çekiminde sarı kırmızılı ekibin muhtemel rakipleri arasında Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Young Boys, PAOK / Malmö, Ferencvaros / Midtjylland eşleşmesinin galibi yer alırken rakibi bugün kura çekimi sonrasında netleşecek.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Slavia Prag - Union SG galibi, Dinamo Kiev - Rangers galibi yer alıyor.
Kaynak: TGRT Haber