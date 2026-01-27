UEFA Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman nereden izlenir?

Son 16 turuna katılacak son takımların belirleneceği bu tur öncesinde, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ve maç tarihleri araştırılmaya devam ediyor.

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı için geri sayım başlamış durumda.

Turnuva statüsüne göre lig etabını 9 ile 16. sıralar arasında tamamlayan ekipler seri başı statüsü kazanacak ve rövanş karşılaşmalarını kendi sahalarında oynama imkânı elde edecek.

Galatasaray’ın lig aşamasını hangi sırada bitireceği ise bu kritik avantajdan yararlanıp yararlanamayacağını netleştirecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde yapılacak.

Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

İlk maçlar 17-18 Şubat 2026, ikinci maçlar 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.