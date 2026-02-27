Menü Kapat
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! Galatasaray rakibi kim oldu, kimle eşleşti?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu, kiminle eşleşti soruları taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 rakibi kim olduğu netleşti. Sarı-kırmızılılar İngiliz devi ile karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan eşleşmenin ilk karşılaşması RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. Futbolseverler tarafından Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 rakibi kim oldu, kimle eşleşti sorularının cevapları araştırılıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! Galatasaray rakibi kim oldu, kimle eşleşti?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.02.2026
15:36
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
15:36

rakibi kim olduğu taraftarların gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu kapsamında Juventus ile karşı karşıya geldi. Eşleşmenin sonucunda sarı-kırmızılılar İtalyan devi Juventus'u eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Galatasaray'ın rakibinin kim olacağı ise bugün saat 14.00'te gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu. Taraftarlar tarafından Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 rakibi kim olduğu, kimle eşleştiği merak ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! Galatasaray rakibi kim oldu, kimle eşleşti?

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, Juventus'u eleyerek yükseldiği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz devi Liverpool ile eşleşti.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turuna Juventus'u eleyerek adını yazdırdı.
Sarı-kırmızılıların son 16 turundaki rakibi İngiliz devi Liverpool oldu.
İlk maç 10-11 Mart'ta RAMS Park'ta, rövanş mücadelesi ise 17-18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.
Galatasaray, çeyrek finale yükselmesi halinde PSG - Chelsea maçının galibiyle karşılaşacak.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! Galatasaray rakibi kim oldu, kimle eşleşti?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray'ın rakibi ise İngiliz devi oldu. Sarı-kırmızılılar Devler Ligi'nin son 16 turu kapsamında Liverpool ile 10-11 Mart tarihlerinde RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanacak olan rövanş mücadelesi ise 17-18 Mart tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek.

Galatasaray iki mücadelenin sonucunda rakibini yener ve çeyrek finale yükselirse PSG - Chelsea maçının galibi ile karşılaşacak. Galatasaray'ın son çeyrek finale yükseldiği senaryoda ilk maçı ise 7-8 Nisan tarihlerinde, rövanş mücadelesi ise 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! Galatasaray rakibi kim oldu, kimle eşleşti?

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu eşleşmelerinin tamamı ise şöyle oldu:

Real Madrid - Manchester City

Bodo/Glimt - Sporting Lisbon

PSG - Chelsea

Newcastle United - Barcelona

Galatasaray - Liverpool

Atletico Madrid - Tottenham

Atalanta - Bayern Münih

Leverkusen - Arsenal

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! Galatasaray rakibi kim oldu, kimle eşleşti?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunun ardından oynanacak olan çeyrek final, yarı final, final maçlarının tarihleri ise şöyle:

Son 16 Turu: 10-11 Mart - 17-18 Mart

Çeyrek Final: 7-8 Nisan - 14-15 Nisan

Yarı Final: 28-29 Nisan - 5-6 Mayıs

