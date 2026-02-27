UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! Galatasaray rakibi kim oldu, kimle eşleşti?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi kim olduğu taraftarların gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu kapsamında Juventus ile karşı karşıya geldi. Eşleşmenin sonucunda sarı-kırmızılılar İtalyan devi Juventus'u eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Galatasaray'ın son 16 turu rakibinin kim olacağı ise bugün saat 14.00'te gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu. Taraftarlar tarafından Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 rakibi kim olduğu, kimle eşleştiği merak ediliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray'ın rakibi ise İngiliz devi Liverpool oldu. Sarı-kırmızılılar Devler Ligi'nin son 16 turu kapsamında Liverpool ile 10-11 Mart tarihlerinde RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanacak olan rövanş mücadelesi ise 17-18 Mart tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek.

Galatasaray iki mücadelenin sonucunda rakibini yener ve çeyrek finale yükselirse PSG - Chelsea maçının galibi ile karşılaşacak. Galatasaray'ın son çeyrek finale yükseldiği senaryoda ilk maçı ise 7-8 Nisan tarihlerinde, rövanş mücadelesi ise 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu eşleşmelerinin tamamı ise şöyle oldu:

Real Madrid - Manchester City

Bodo/Glimt - Sporting Lisbon

PSG - Chelsea

Newcastle United - Barcelona

Galatasaray - Liverpool

Atletico Madrid - Tottenham

Atalanta - Bayern Münih

Leverkusen - Arsenal

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunun ardından oynanacak olan çeyrek final, yarı final, final maçlarının tarihleri ise şöyle:

Son 16 Turu: 10-11 Mart - 17-18 Mart

Çeyrek Final: 7-8 Nisan - 14-15 Nisan

Yarı Final: 28-29 Nisan - 5-6 Mayıs