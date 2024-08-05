UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri bugün belli oluyor

05 Ağustos 2024 11:16 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 11:19

Taraftarların yakından takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün GS ve FB'nin rakipleri netleşirken iki takımında muhtemel rakipleri belli oldu.

Kura çekimi 13.00'te gerçekleşirken kura çekiminin hangi kanalda olduğu da gündeme geldi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in şampiyonu olan Galatasaray, play-off turundan katılırken 2. sırada bitiren Fenerbahçe, Lille karşılaşmasını kazanması halinde play-off'a dahil olacak.

Kura çekimi ise 5 Ağustos günü 13.00'da gerçekleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Bugün Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13.00'te başlarken UEFA TV'den canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Sarı kırmızılıların heyecanla beklediği kura çekimi bugün gerçekleşirken rakibi henüz belirlenmedi. GS'nin muhtemel rakipleri arasında

Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Young Boys, PAOK / Malmö, Ferencvaros / Midtjylland eşleşmesinin galibi yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN UEFA'DA RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

Sarı lacivertli ekibin organizasyonda rakibi kura çekimi sonrasında belli olurken Fenerbahçe, Lille'i elemesi halinde play-off turunda yer alırken muhtemel rakipler şöyle:

Slavia Prag - Union SG galibi

Dinamo Kiev - Rangers galibi