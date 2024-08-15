UEFA Süper Kupa maçında Arda Güler 88. dakikada oyuna girdi

15 Ağustos 2024 08:48 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 09:19

2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi.

14 Ağustos tarihinde oynanan karşılaşmayı Real Madrid ikinci yarıda attığı goller sayesinde 2-0 yendi.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in ise karşılaşmada oynayıp oynamadığı maçı izlemeyen taraftarlar tarafından merak edildi.

UEFA SÜPER KUPA KARŞILAŞMASINDA ARDA GÜLER OYUNA GİRDİ Mİ?

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i ilk 11'de başlatmadı.

Ancak milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmanın 88. dakikasında forma şansı buldu.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı 13 ayda 4. kupasını kazandı.

ARDA GÜLER'İN KAZANDIĞI KUPALAR NELER?

Arda Güler ilk kupasını Fenerbahçe ile 2022-2023 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanarak aldı.

Daha sonra Real Madrid'e transfer olan Arda Güler takımı ile 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi, İspanya La Liga ve İspanya Süper Kupa zaferlerini kazandı.