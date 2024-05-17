UEFA, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a borçları nedeniyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi

17 May 2024 21:03 - Güncelleme : 17 May 2024 21:06

Süper Lig'de ekonomik sıkıntılar yaşayan Adana Demirspor, UEFA'dan aldığı kötü haberle sarsıldı.

Mavi şimşekler, Avrupa kupalarından bir yıl süreyle men cezasına çarptırıldı.

Bu ceza, kulübün 90 günden fazla vadesi geçmiş borçları ve ödenmemiş büyük miktardaki borçları nedeniyle verildi.

UEFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'un önümüzdeki üç sezon boyunca (2024/25, 2025/26 ve 2026/27) hak kazanacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasından men edildiğini duyurdu.

Açıklamada, kulübün finansal yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.