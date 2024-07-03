UEFA tarafından Merih Demiral'a maç sonu yaptığı bozkurt işareti nedeniyle soruşturma başlatıldı

03 Temmuz 2024 12:09 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 12:22

A Milli Futbol Takımımız 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda karşı karşıya geldi.

Ay-Yıldızlılar Merih Demiral'ın attığı 2 kafa golünün ardından karşılaşmadan galip ayrıldı.

Maçın ardından UEFA tarafından Merih Demiral'a soruşturma açıldığı açıklandı.

MERİH DEMİRAL'A NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Maç sonu Merih Demiral yapılan kutlamada bozkurt işareti yapmıştı.

Büyük ses getiren işaretin ardından UEFA kendisine soruşturma açtı.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiası ile soruşturma başlatıldı.

MERİH DEMİRAL NE KADAR CEZA ALACAK?

Avusturya'da terör örgütü PKK, Hırvat milliyetçi USTAŞA gibi pek çok gruba ait semboller yasaklanmıştı.

Yasa gereğince listeye alınan gruplara ait 13 flama, sembol ve işaret yasaklandı.

Yasayı delenlere ise 4 bin avroya kadar para veya bir ay hapis cezası verilebilmesine karar verildi.

Bir sembol olarak kabul edilen Bozkurt işareti de bu yasaklan işaretler arasında yer aldı.

UEFA'nın ise Merih Demiral'a ne kadar ceza vereceği hakkında ise henüz net bir şey bulunmuyor.