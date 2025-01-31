UEFA ülke puanı sıralaması 2025 güncellendi

31 Ocak 2025 00:45 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 00:46

UEFA ülke puanı sıralaması güncel 31 Ocak sıralaması futbol severler tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçları, ülke puanı sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçları, Türkiye'nin ülke puanındaki yerini doğrudan etkileyecek. Türkiye, 41.700 puanla 10. sırada yer alırken, en yakın rakibi Çekya 42.650 puanla 9. sırada bulunuyor. Bu maçların sonuçları, gelecek sezonlarda Avrupa kupalarında kaç takımla temsil edileceğimizi belirleyecek. İşte, güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin durumu.

UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri nasıl olacak? İlk kez uygulanacak

UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri nasıl olacak? İlk kez uygulanacak

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçları devam ederken, Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçları, UEFA ülke puanı sıralamasını etkiliyor. Bu maçların sonuçları, ülkemizin Avrupa kupalarındaki geleceğini şekillendirecek.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL SON DURUM

UEFA ülke puanı sıralaması, Avrupa kupalarında ülkelerin ne kadar başarılı olduğunu ve gelecek sezonlarda kaç takımla temsil edileceğini belirleyen kritik bir ölçüttür. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde elde edilen sonuçlar, bu sıralamayı doğrudan etkiler. İşte güncel ülke puanı sıralaması:

1- İngiltere 103.517

2- İtalya 89.918

3- İspanya 84.703

4- Almanya 80.660

5- Fransa 67.379

6- Hollanda 61.900

7- Portekiz 59.466

8- Belçika 52.900

9- Çekya 42.650

10- TÜRKİYE 41.700

11- Yunanistan 35.250

12- Norveç 35.000

13- Avusturya 34.700

14- İskoçya 33.100

15- İsviçre 32.675

Bu sıralamada, Türkiye'nin hemen önünde Çekya yer alıyor ve aradaki puan farkı oldukça kritik. Bu yüzden, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki performansları, ülke puanı açısından belirleyici olacak.

UEFA ÜLKE PUANI 2025

Türkiye, 2025 yılında UEFA ülke puanı sıralamasında 41.700 puanla 10. sırada yer almaktadır.

Ülke puanı, gelecek sezonlarda Avrupa kupalarına kaç takımla ve hangi turlardan itibaren katılacağımızı belirler. 2025 yılında, Türkiye'nin en yakın rakibi Çekya 42.650 puanla 9. sırada yer alıyor. Türk takımlarının aldığı her galibiyet ve beraberlik bu sezon sonuna kadar büyük önem arz ediyor.

31 OCAK ÜLKE PUANI SIRALAMASI CANLI

31 Ocak'ta UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak maçlar, ülke puanı sıralamasında önemli değişikliklere yol açabilir. Galatasaray'ın Ajax, Beşiktaş'ın Twente ve Fenerbahçe'nin Midtjylland ile karşılaşmaları, puan sıralamasını doğrudan etkileyecek sonuçları beraberinde getirecek.

Ülke puanı canlı sıralamada, maçlar bittikten sonra puanlar hemen güncellenecek ve bu güncellemeler, takip eden günlerde Avrupa'daki futbol organizasyonlarını etkileyecek. Bu nedenle, sporseverler, bu maçların sonuçlarını merakla bekliyor. Türkiye'nin puanını artırması, gelecek sezonlarda daha fazla takımımızın Avrupa'da mücadele etmesi anlamına gelecek.