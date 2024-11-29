UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

29 Kasım 2024 09:28 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 09:30

UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeler yapıldı. Avrupa Ligi’nin beşinci haftasında Türkiye’nin üç büyük temsilcisi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin sonuçları sıralamayı etkiledi.

Galatasaray​, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar​ ile karşı karşıya gelirken mücadele 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş​ ise UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv’i sahasında 3-1’lik skorla mağlup etti ve ülke puanına önemli bir katkı sağladı. Fenerbahçe’nin maçları devam ederken, temsilcilerimizin aldığı bu sonuçlar Türkiye’nin Avrupa’daki sıralamasını yakından ilgilendiriyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI NASIL, TÜRKİYE​ KAÇINCI SIRADA?

Türkiye’nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri, Avrupa’da mücadele eden takımlarımızın aldığı sonuçlara bağlı olarak değişiyor. Son güncellemelerle birlikte Türkiye’nin puan sıralamasındaki yeri belli oldu.

UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde;

10- Türkiye/ 39.700

9- Çekya/ 41.450

8- Belçika/ 48.000

7- Portekiz/ 54.816

6- Hollanda/ 59.233

5- Fransa/ 63.807

4- Almanya/ 76.285

3- İspanya/ 78.846

2- İtalya/ 84.606

1- İngiltere/ 95.160

UEFA ÜLKE PUANI NEDEN ÖNEMLİ?

UEFA ülke puanı, Avrupa kupalarına katılan takımların elde ettiği başarılarla belirleniyor. Ülke puanı sıralaması, Türkiye’nin Avrupa’ya göndereceği takım sayısını ve kulüplerimizin turnuvalara hangi aşamadan başlayacağını etkiliyor. Bu nedenle alınan her puan, hem kulüpler hem de ülke için büyük bir öneme sahip.