UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye 36.500 ile 10. sırada yer alıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

26 Eylül 2024 10:54 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 11:14

Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray 26 Eylül 2024 tarihinde Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların galibiyetinin ardından UEFA Ülke puanı sıralaması ve en çok katkı yapan takım gündeme geldi.

Galatasaray​ ve Fenerbahçe​'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonucu alamamasının ardından ülke puanı sıralamasında Türkiye​ 10. sıraya gerilemişti. 9. sıraya yükselen rakibimiz Çekya​ ise farkı biraz daha açarak 39 bin 650 puan elde etmişti. Dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Galatasaray-PAOK karşılaşmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? Galatasaray galibiyetinin ardından ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri değişmedi. Türkiye, 36 bin 500 puanla 10. sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçları Çekya ile olan farkın kapanmasında kritik rol oynayacak. UEFA ülke puanı sıralamasının tamamı ise şöyle: İngiltere - 90.303 İtalya - 80.106 İspanya - 74.989 Almanya - 72.660 Fransa - 60.093 Hollanda - 55.400 Portekiz - 51.416 Belçika - 45.000 Çekya - 39.650 Türkiye - 36.500 Norveç - 32.000 Avusturya - 31.000 İsrail - 30.625 İsviçre - 29.975 Danimarka - 29.825 UEFA ÜLKE PUANINA EN ÇOK KATI VEREN TAKIM? Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasına en çok katkıyı 11.1 puan ile Fenerbahçe sağladı. Fenerbahçe'nin hemen arkasından ise sırayla Galatasaray, Başakşehir, Sivasspor, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Konyaspor ve Alanyaspor geliyor. İlgili Haberler Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri