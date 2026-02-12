Menü Kapat
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? A Milli Takım'ın rakibinin kim olacağı netleşiyor

A Milli Takım kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bugün UEFA Uluslar Ligi'nin kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından A Milli Takımımızın rakibi kim olduğu belli olacak. Kura çekimini canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından UEFA Uluslar Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı. A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri ve kaçıncı torbada yer aldığı belli oldu.

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? A Milli Takım'ın rakibinin kim olacağı netleşiyor
'nde bugün gerçekleştirilecek. Kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından A Milli Takımımızın, A Ligi'ndeki grubu belli olacak. İlk kez A Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Takımımız, Galler, Çekya ve Yunanistan ile birlikte aynı torbada yer alacak. UEFA Uluslar Ligi'nin grup maçlarının tarihleri de belli oldu. Vatandaşlar tarafından UEFA Uluslar Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor. 'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? A Milli Takım'ın rakibinin kim olacağı netleşiyor

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi'nin kura çekimi bugün Belçika'nın başkenti BRüksel'de gerçekleştirilecek. A Milli Takımımızın 4. torbadan katılacağı kura çekimi Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. UEFA Uluslar Ligi kura çekimini vatandaşlar canlı bir şekilde UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden izleyebilecekler.

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? A Milli Takım'ın rakibinin kim olacağı netleşiyor

A MİLLİ TAKIM MUHTEMEL RAKİPLERİ

A Milli Takım kura çekimine Galler, Çeyka ve Yunanistan ile birlikte 4. torbadan katılacak. A Milli Takım'ın rakipleri ise ilk 3 torbadan gelecek. 1., 2. ve 3. torbada yer alan takımlar ise şöyle:

1. Torba: Portekiz, İspanya, Almanya, Fransa

2. Torba: Hollanda, Danimarka, İtalya, Hırvatistan

3. Torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

4. Torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? A Milli Takım'ın rakibinin kim olacağı netleşiyor

TÜRKİYE UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları 24 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Grupları ilk iki sırada tamamlayan 8 takım iki ayaklı çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalin ardından ise final ve üçüncülük turnuvası gerçekleştirilecek. A Ligi'nde üçüncü sırayı alan takımlar ile B Ligi ikincileri ile play-off oynanacak. Dördüncü sıradkai takımlar ise doğrudan B Ligi'nde düşecek. UEFA Uluslar Ligi maç takvimi ise şöyle:

1. ve 2. maçlar: 24-29 Eylül 2026

3. ve 4. maçlar: 30 Eylül-6 Ekim 2026

5. ve 6. maçlar: 12-17 Kasım 2026

Çeyrek Finaller: 25-30 Mart 2027

Final ve Üçüncülük maçı: 9-13 Haziran 2027

#Futbol
#a milli takım
#kura çekimi
#UEFA Uluslar Ligi
#Grup Maçları
#Aktüel
