UEFA Uluslar Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? A Milli Takım'ın rakibinin kim olacağı netleşiyor

UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından A Milli Takımımızın, A Ligi'ndeki grubu belli olacak. İlk kez A Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Takımımız, Galler, Çekya ve Yunanistan ile birlikte aynı torbada yer alacak. UEFA Uluslar Ligi'nin grup maçlarının tarihleri de belli oldu. Vatandaşlar tarafından UEFA Uluslar Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor. A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi'nin kura çekimi bugün Belçika'nın başkenti BRüksel'de gerçekleştirilecek. A Milli Takımımızın 4. torbadan katılacağı kura çekimi Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. UEFA Uluslar Ligi kura çekimini vatandaşlar canlı bir şekilde UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden izleyebilecekler.

A MİLLİ TAKIM MUHTEMEL RAKİPLERİ

A Milli Takım kura çekimine Galler, Çeyka ve Yunanistan ile birlikte 4. torbadan katılacak. A Milli Takım'ın rakipleri ise ilk 3 torbadan gelecek. 1., 2. ve 3. torbada yer alan takımlar ise şöyle:

1. Torba: Portekiz, İspanya, Almanya, Fransa

2. Torba: Hollanda, Danimarka, İtalya, Hırvatistan

3. Torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

4. Torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

TÜRKİYE UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları 24 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Grupları ilk iki sırada tamamlayan 8 takım iki ayaklı çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalin ardından ise final ve üçüncülük turnuvası gerçekleştirilecek. A Ligi'nde üçüncü sırayı alan takımlar ile B Ligi ikincileri ile play-off oynanacak. Dördüncü sıradkai takımlar ise doğrudan B Ligi'nde düşecek. UEFA Uluslar Ligi maç takvimi ise şöyle:

1. ve 2. maçlar: 24-29 Eylül 2026

3. ve 4. maçlar: 30 Eylül-6 Ekim 2026

5. ve 6. maçlar: 12-17 Kasım 2026

Çeyrek Finaller: 25-30 Mart 2027

Final ve Üçüncülük maçı: 9-13 Haziran 2027