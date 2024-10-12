UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Ekim maç programı açıklandı
Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken binlerce taraftar 12 Ekim maç programını araştırıyor. Bu akşam hangi maçların oynanacağı da belli oldu.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde günün maç takvimi araştırılıyor.
La Liga, Premier, Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi tüm organizasyonlarda oynanacak olan müsabakaların saati ve günü öncesinden belirleniyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI 12 EKİM?
12 Ekim günü oynanacak olan müsabakalar şöyle:
Litvanya – Kosova | 16.00
Hırvatistan – İskoçya | 19.00
Bulgaristan – Lüksemburg | 19.00
İspanya – Danimarka | 21.45
Polonya – Portekiz | 21.45
Sırbistan – İsviçre | 21.45
Belarus – Kuzey İrlanda | 21.45
Güney Kıbrıs – Romanya | 21.45
ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU
Türkiye 7 puan ile lider olurken Galler 5 puan ile 2. sırada yer aldı.
İzlanda 4 puan ile 3. sırada olurken Karadağ 0 puan aldı.