UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Ekim maç programı açıklandı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Ekim 2024 09:24 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 09:26

Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken binlerce taraftar 12 Ekim maç programını araştırıyor. Bu akşam hangi maçların oynanacağı da belli oldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde günün maç takvimi araştırılıyor. La Liga​, Premier, Süper Lig​, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi tüm organizasyonlarda oynanacak olan müsabakaların saati ve günü öncesinden belirleniyor. BUGÜN MAÇ VAR MI 12 EKİM? 12 Ekim günü oynanacak olan müsabakalar şöyle: Litvanya – Kosova | 16.00 Hırvatistan – İskoçya | 19.00 Bulgaristan – Lüksemburg | 19.00 İspanya – Danimarka | 21.45 Polonya – Portekiz | 21.45 Sırbistan – İsviçre | 21.45 Belarus – Kuzey İrlanda | 21.45 Güney Kıbrıs – Romanya | 21.45 ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU Türkiye 7 puan ile lider olurken Galler 5 puan ile 2. sırada yer aldı. İzlanda 4 puan ile 3. sırada olurken Karadağ 0 puan aldı. İlgili Haberler Montella'dan galibiyet sonrası Millileri öven yorum: Bu bir rekor Bizim Çocuklar adım adım A Ligi'ne! İşte Uluslar B Ligi'nde puan durumu