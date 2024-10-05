UFC 307 dövüş karşılaşmasına kısa süre kaldı

05 Ekim 2024 19:33 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 19:50

Sporseverlerin yakından takip ettiği UFC 307 karşılaşması gerçekleşecek. Karma dövüş sanatı maçlarını izlemeyi sevenler Alex Pereira ve Khalil Rountree’nin karşı karşıya geleceği UFC 307 ne zaman, saat kaçta merak ediyordu. Yayınlanacağı kanal da netleşti.

MMA severler için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Uzun zamandır beklenen UFC 307 müsabakasının hangi kanalda yayınlanacağı da netleşti.

Alex Pereira ve Khalil Rountree’nin mücadele edeceği maç Delta Center'da gerçekleşecek. Her karşılaşma heyecanla takip edilirken iki rakibin karşılaşması tüm dünyada izlenecek.

UFC 307 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Utah Salt Lake City'deki Delta Center'da uygulanacak olan Alex Pereira - Khalil Rountree maçı ABD'de 5 Ekim günü gerçekleşecek. Türkiye saati ile sabaha karşı 05:00'te başlayacak.

UFC Orta Sıklet Şampiyonu ve eski Glory Orta Sıklet ve Hafif Ağır Sıklet Şampiyonu ve mevcut şampiyon olan Alex Pereira ve Khalil Rountree arasında gerçekleşecek olan karma dövüş sanatı müsabakası bekleniyor.

Ana karşılaşmanın dışında UFC Bantamweight Şampiyonu Aljamain Sterling ile Movsar Evloev arasında da maç yapılması planlamıştı fakat sakatlık nedeniyle maç UFC 310'a ertelendi.

UFC 307 HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

6 Ekim günü oynanacak olan maç 05.00'te başlayacak ve S Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Ana müsabaka olan Alex Pereira - Khalil Rountre karşılaşması dışında Raquel Pennington - Julianna Peña, Ketlen Vieira - Kayla Harrison, Movsar Evloev - Aljamain Sterling, Jose Aldo - Mario Bautista, Roman Dolidze - Kevin Holland, Stephen Thompson - Joaquin Buckley karşılaşmaları da yaşanacak.