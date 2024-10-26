UFC 308 İbo Aslan - Raffael Cerqueira maçının nereden izleneceği belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

26 Ekim 2024 14:23 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 14:26

Türk dövüşçü olan İbo Aslan UFC 308'de mücadele edecek. Rakibi Raffael Cerqueira olurken karşılaşmanın yayınlanacağı kanal da merak konusu oldu. Müsabaka bugün 17.00'de başlayacak.

Türkiye​'yi temsil eden İbo Aslan bugün UFC 308'de rakibi ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşmaya saatler kala nereden izleneceği merak konusu oldu. UFC 308 İBO ASLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Türk dövüşçü Aslan'ın karşılaşması 26 Ekim Cumartesi günü 17.00'da başlayacak. Ultimate Fighting Championship’te heyecan devam ediyor. Organizasyonda İbo Aslan, ilk karşılamasına çıktı. İsveçli rakibi Anton Turkalj’yi 3’üncü rauntta nakavt ederek galip olmuştu. UFC’de dövüşen 3’üncü Türk sporcu olan İbo Aslan bu akşam karşılaşmaya çıkacak. UFC NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA? Karşılaşmalar S Sport Plus’ta canlı olarak yayınlanacak. İBO ASLAN KİMDİR, ASLEN NERELİ? 23 Nisan 1996 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk hafif ağır sıklet karma dövüş sanatçısıdır. 2020 ile 2023 aralığında Brave Combat Federation'da karşılaşmalarına katıldı. 2023 senesinde Dana White's Contender Series'de Paulo Renato Jr. ile yaptığı müsabakaları kazanarak UFC'ye çıkmaya hak kazandı. İlgili Haberler UFC yıldızını tanınmaz hale sokan nakavt: Hastanedeki son hali paylaşıldı UFC 307 dövüş karşılaşmasına kısa süre kaldı