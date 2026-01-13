Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Uğurcan Çakır kadro dışı mı? Maç kadrosunda yer almadı

Uğurcan Çakır kadro dışı bırakıldı iddiaları gündem oldu. Galatasaray’da Süper Kupa’da oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından kalede yaşanan tercih değişikliği sonrası Uğurcan Çakır’ın durumu gündeme geldi. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor ile oynanacak maçın kamp kadrosunda yer almaması, sarı-kırmızılı ekipte kaleci rotasyonu ve kadro tercihleriyle ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. İşte Uğurcan Çakır ile ilgili söz konusu kadro dışı iddiaları ve maç kadrosu…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uğurcan Çakır kadro dışı mı? Maç kadrosunda yer almadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 17:41

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde açıklanan kamp kadrosunda Uğurcan Çakır’ın yer almaması öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Uğurcan Çakır kadro dışı mı? Maç kadrosunda yer almadı

UĞURCAN ÇAKIR NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Galatasaray’ın Süper Kupa’da Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta kalede Günay Güvenç’in görev almasının ardından Uğurcan Çakır’ın yaşadığı durum kamuoyunda geniş yer buldu. Bu karşılaşmadan sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fethiyespor maçı için belirlenen kamp kadrosunda Uğurcan Çakır’ın bulunmaması, gözlerin yeniden bu isme çevrilmesine neden oldu.

Uğurcan Çakır kadro dışı mı? Maç kadrosunda yer almadı

Teknik heyetin yoğun maç takvimini dikkate alarak bazı oyuncuları dinlendirme yoluna gittiği aktarıldı. Bu kapsamda yalnızca Uğurcan Çakır değil, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan da kafileye dahil edilmedi. Uğurcan Çakır’ın Fethiyespor maçında forma giymemesiyle ilgili olarak, tercihlerin tamamen maç yoğunluğu çerçevesinde şekillendiği değerlendirmesi yapıldı.

Uğurcan Çakır kadro dışı mı? Maç kadrosunda yer almadı

GALATASARAY'IN FETHİYESPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray’ın Fethiyespor deplasmanı için açıkladığı kamp kadrosu, ağırlıklı olarak yedek oyuncular ve altyapıdan gelen genç isimlerden oluştu. Teknik heyet, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde farklı isimlere şans vermeyi planladı. Kadroda Davinson Sanchez, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz gibi tecrübeli futbolcular da yer aldı.

Uğurcan Çakır kadro dışı mı? Maç kadrosunda yer almadı

Galatasaray’ın Fethiyespor maç kadrosu şöyle:

Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina.

Uğurcan Çakır kadro dışı mı? Maç kadrosunda yer almadı

UĞURCAN ÇAKIR KADRO DIŞI MI?

Uğurcan Çakır’ın Fenerbahçe derbisinin ardından Fethiyespor maçı kadrosunda da yer almaması, “kadro dışı” iddialarını gündeme taşıdı. Ancak Galatasaray cephesinden bu yönde herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilerde, kadro tercihinin maç yoğunluğu kapsamında şekillendiği ifade ediliyor.

Uğurcan Çakır kadro dışı mı? Maç kadrosunda yer almadı

Teknik heyetin, yoğun fikstür nedeniyle bazı futbolcuları dinlendirme kararı aldığı belirtiliyor. Bu nedenle Uğurcan Çakır’ın kadroda bulunmamasının, disiplin ya da cezai bir uygulamadan kaynaklandığına dair resmi bir bilgi yer almıyor.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.