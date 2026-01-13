Uğurcan Çakır kadro dışı mı? Maç kadrosunda yer almadı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde açıklanan kamp kadrosunda Uğurcan Çakır’ın yer almaması öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

UĞURCAN ÇAKIR NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Galatasaray’ın Süper Kupa’da Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta kalede Günay Güvenç’in görev almasının ardından Uğurcan Çakır’ın yaşadığı durum kamuoyunda geniş yer buldu. Bu karşılaşmadan sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fethiyespor maçı için belirlenen kamp kadrosunda Uğurcan Çakır’ın bulunmaması, gözlerin yeniden bu isme çevrilmesine neden oldu.

Teknik heyetin yoğun maç takvimini dikkate alarak bazı oyuncuları dinlendirme yoluna gittiği aktarıldı. Bu kapsamda yalnızca Uğurcan Çakır değil, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan da kafileye dahil edilmedi. Uğurcan Çakır’ın Fethiyespor maçında forma giymemesiyle ilgili olarak, tercihlerin tamamen maç yoğunluğu çerçevesinde şekillendiği değerlendirmesi yapıldı.

GALATASARAY'IN FETHİYESPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray’ın Fethiyespor deplasmanı için açıkladığı kamp kadrosu, ağırlıklı olarak yedek oyuncular ve altyapıdan gelen genç isimlerden oluştu. Teknik heyet, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde farklı isimlere şans vermeyi planladı. Kadroda Davinson Sanchez, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz gibi tecrübeli futbolcular da yer aldı.

Galatasaray’ın Fethiyespor maç kadrosu şöyle:

Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina.

UĞURCAN ÇAKIR KADRO DIŞI MI?

Uğurcan Çakır’ın Fenerbahçe derbisinin ardından Fethiyespor maçı kadrosunda da yer almaması, “kadro dışı” iddialarını gündeme taşıdı. Ancak Galatasaray cephesinden bu yönde herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilerde, kadro tercihinin maç yoğunluğu kapsamında şekillendiği ifade ediliyor.

Teknik heyetin, yoğun fikstür nedeniyle bazı futbolcuları dinlendirme kararı aldığı belirtiliyor. Bu nedenle Uğurcan Çakır’ın kadroda bulunmamasının, disiplin ya da cezai bir uygulamadan kaynaklandığına dair resmi bir bilgi yer almıyor.