UKOME kararıyla deniz taksi ücreti açılış fiyatı belli oldu! 210 TL’ye yüzde 100 zam geldi

25 Temmuz 2024 12:06 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 12:08

UKOME toplantısında alınan kararlar çerçevesinde toplu ulaşım araçlarına yüzde 13 oranında zam yapılırken deniz taksi açılış ücretlerine yüzde yüz oranında zam yapıldı.

İSTANBUL’DA DENİZ TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Belirlenen noktalar arasında hizmet veren deniz taksilerinin açılış ve ilk mil ücreti 210 liradan 420 liraya yükseltildi.

Deniz taksilerinde yapılan yüzde 100 zam oranına göre deniz taksileri açılış ücretleri; 1-4 mil 310 lira, 4,8 mil 250 lira ve 8-16 mil 200 lira olarak belirlendi.