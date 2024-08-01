Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya olimpiyatlarda yer almıyor

01 Ağustos 2024 14:41 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 15:07

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz tarihinde başladı.

11 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan karşılaşmalarda vatandaşlar tarafından Rusya'nın yer almaması dikkat çekti.

Birçok vatandaş Rusya'nın olimpiyatlarda neden olmadığını merak ediyor.

RUSYA OLİMPİYATLARDA NEDEN YOK?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından açıklanan bilgilere göre 2024 Paris Olimpiyatları'nda Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle yer almıyor.

Rusya'nın yanında savaşa destek verdiği gerekçesi ile Belarus'da olimpiyatlara alınmadı.

Rus ve Belaruslu sporcuların olimpiyatlara sadece tarafsız bir statüde katılmasına izin verildi.

Tarafsız statüde katılabilmek için sporculardan istenilen koşullar arasında Ukrayna'nın işgaline açık bir destek vermemeleri ve askeri ya da devletin güvenlik organlarıyla ilişkilerinin bulunmaması gibi maddeler yer alıyor.

Olimpiyatın teknelerle yapılan açılış töreninde Rus ve Belaruslu sporcuların katılmasına izin verilmedi.