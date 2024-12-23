Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 25 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman? Şartlar belli oldu

23 Aralık 2024 12:18 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 12:25

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 25 sürekli işçi alımı yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvuru tarihleri ve şartları da belli oldu. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 25 sürekli işçi alımının başvuru tarihi ve kadrolar vatandaşın gündeminde.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 personel alımı başvuru şartları ve tarihi duyuruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 personel alımı başvuru şartları ve tarihi duyuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı yapacak. İŞKUR internet sitesi üzerinden alınacak olan başvuruların şartları ve tarihi de netleşti.

Binlerce vatandaş personel alımına dair detayları araştırırken sınav tarihleri belli oldu.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 25 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden alınacak olan başvurular 27 Aralık tarihine kadar yapılabilecek. 2 tarama uzmanı (kaptan), 2 tarama uzman yardımcısı, 5 sınırlı kaptan, 9 usta gemici, 2 gemi elektrikçisi, 2 yağcı ve 3 gemi aşçısı alınacak olan 25 sürekli işçi alımında başvuru sonrası İŞKUR tarafından Bakanlığa gönderilecek listede yer alan adaylardan gerekli evraklar talep istenecek.

İnceleme sonrasında şartlara uyanlar noter kura çekilişi ile asıl ve yedek aday olacak. Sözlü ve uygulamalı sınava girecek olanlar için kura çekilişi 28 Ocak tarihinde yapılacak.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ BAŞVURU ŞARTLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı resmi sitesinde yer alan kılavuzda 2 tarama uzmanı (kaptan), 2 tarama uzman yardımcısı, 5 sınırlı kaptan, 9 usta gemici, 2 gemi elektrikçisi, 2 yağcı ve 3 gemi aşçısı alımı için özel şartlar yer aldı. Başvuru şartlarını incelemek için BURAYAtıklayınız.

Tarama uzmanı (Kaptan) için aranan şartlar şöyle:

1-En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak,

2- En az sınırlı kaptan yeterliğine sahip olduğunu belgelemek,

3- Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az sınırlı kaptan ehliyetiyle en az 1 yıl çalıştığını belgelemek,

4- 40 yaşını bitirmemiş olmak,

5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak,

6- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

7- Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış, meslekten ihraç edilmemiş veya kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

9- Adayların vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması, her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmaları, görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık veya engelinin bulunmaması,

10- Öncelik hakkına sahip olan adaylar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarına sahip olduğunu belgelemek,

11- İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar için gerçekleştirilecek noter kura çekilişi sonucunda belirlenecek asıl adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.