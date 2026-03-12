Ülke puanı sıralaması GÜNCEL! Türkiye'nin güncel sıralamadaki yeri beli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Alınan galibiyetin ardından UEFA ülke puanı tablosu güncellendi ve Türkiye’nin toplam puanı 51.475’e yükseldi.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

UEFA organizasyonlarında alınan sonuçların ardından Avrupa ülkelerinin kulüp performanslarına göre belirlenen ülke puanı tablosu güncellendi. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool karşısında elde ettiği galibiyet, Türkiye’nin toplam puanına katkı sağladı ve ülkenin puanı 51.475’e ulaştı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile ikinci kez karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini bir kez daha mağlup ederek önemli bir sonuç aldı. Avrupa kupalarında alınan her galibiyet ülke puanına doğrudan katkı sağlarken, sarı-kırmızılı ekibin bu karşılaşmadan elde ettiği skor sonrasında UEFA ülke puanı tablosunda Türkiye’nin toplam puanı güncellendi.

GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

UEFA tarafından açıklanan güncel ülke puanı tablosuna göre Türkiye 51.475 puanla 9. sırada yer alıyor. Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin elde ettiği sonuçlara göre belirlenen sıralamada İngiltere 113.130 puanla ilk sırada bulunuyor. İtalya 98.303 puanla ikinci sırada yer alırken, İspanya 92.359 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Sıralamanın devamında Almanya 88.688 puanla dördüncü, Fransa 80.141 puanla beşinci sırada bulunuyor. Portekiz 69.266 puanla altıncı sırada yer alırken Hollanda 67.012 puanla yedinci, Belçika ise 61.850 puanla sekizinci sırada bulunuyor. Türkiye 51.475 puanla dokuzuncu sırada yer alırken Çekya 48.325 puanla onuncu, Yunanistan 47.112 puanla on birinci ve Polonya 46.250 puanla on ikinci sırada bulunuyor.