Ülkedeki aktif yangınlarda son durum açıklandı! 69'u kontrol altına alınırken 6'sı devam ediyor

17 Ağustos 2024 13:44 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 14:26

15 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önceki gün ve dünden devam eden yangınların son durumunu açıkladı.

ÜLKEDEKİ AKTİF YANGINLAR SON DURUM NEDİR?

Bakan Yumaklı "Orman yangınlarının 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Ödemiş ve Aydın'ın Didim ilçelerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altında olduğunu belirterek Boyu Göynük yangınının ise enerjisinin düşürüldüğünü söyledi.

Bolu Göynük yangınında arazi yapısının sarp olması nedeniyle müdahalenin zorlukla yürütüldüğünü ve duman nedeniyle görüş alanının düştüğünü de belirtti.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangının da enerjisinin düşürüldüğünü belirten Bakan Yumaklı Aydın Bozdoğan yangının son durumu hakkında ise şu açıklamaları yaptı:

"Arkadaşlarımız müdahale etmiş olmasına rağmen onları da aşarak gitti hep ama gece hem rüzgarın düşmesi hem de nemin bir miktar yani yüzde 10'un üzerine çıkmasıyla arkadaşlar müdahale ettiler ve yangının yayılma ile alakalı gidiş yönünü tuttular. Şimdi geriye doğru kapata kapata gidiyorlar ancak o yoğun enerjiyle başladığı için başlangıç noktasında halihazırda bir güçlük var. Yangın kendisini tekrar kuvvetlendirmek istiyor."

İZMİR KARŞIYAKA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir'in Yamanlar bölgesinde çıkan yangının dik vadiler ve sarp alan olduğunu dikkat çeken Bakan Yumaklı "Oraya hava araçları müdahale edemiyor. Karadan arkadaşlarımız bütün gece boyunca müdahaleleri yaptılar. Şu anda orası devam ediyor. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. Duman tespit ediyorsunuzdur, küller geliyor. Bu dumanın bir bölümü hemen yakınımızdaki Büyükşehir Belediyesinin çöp aktarma tesisi ile alakalı ve onun etrafındaki 1-2 bina, onların dumanı geliyor şehre. Yani halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil. İzmir Yamanlar için söylüyorum, etkilenen alan, bunun içerisinde kırsal alanlar, açık alanlar var, orman alanından bahsetmiyorum. Komple etkilenen alan yaklaşık 1600 hektar civarında. Bunun ne kadarının orman alanı olduğu ve ne kadarı hasar gördüğünü arkadaşlarımız bilahare açıklayacaklar. Halihazırda 2 uçak ve 11 helikopter müdahale etmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.