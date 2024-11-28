Uludağ, Kartepe ve Kartalkaya'da kar kalınlığı kaç cm? İstanbul'a yakın olan yerlerde yağışı MGM duyurdu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

28 Kasım 2024 16:38 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:56

İstanbul'a yakın olan yerler hafta sonu vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Ülkemizde hakim olan kar yağışı etkisini sürdürürken Uludağ, Kartalkaya ve Kartepe'de kar kalınlığı da duyuruldu. Binlerce kişi hafta sonları İstanbul'a yakın yerlere tatile gidiyor

Her yıl kış aylarında milyonlarca ziyaretçi ağırlayan Uludağ, Kartepe ve Kartalkaya'ya ziyaretçi akını devam ediyor. Yurdumuzu etkisi altına alan kar yağışı sonrası kar kalınlıkları da arttı. Hafta sonu İstanbul'a yakın olan yerleri ziyaret etmek isteyenler kar yüksekliğini araştırıyor. ULUDAĞ, KARTEPE VE KARTALKAYA KAR KALINLIĞI KAÇ CM 2024? Meteoroloji Genel Müdürlüğü kış tatili için sık sık tercih edilen yerlerdeki kar kalınlığını resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşıyor. Son verilere göre ise Uludağ'da kar yüksekliği 30 cm olurken Kartalkaya'da kalınlık 68 cm olarak ölçüldü. Palandöken'de 82 cm olan yükseklik, Erciyes'te 80 cm oldu. MGM sitesinde yer alan tabloda Kartepe'de kar kalınlığı yer almadı. ULUDAĞ, KARTEPE VE KARTALKAYA KAR KALINLIK DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ ULUDAĞ'DA KAR VAR MI HAFTA SONU? Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bursa Uludağ'da yarın en düşük sıcaklık -2 olurken en yüksek 6 derecelere çıkacak. Cuma günü güneşli ve bulutlu hava hakim olurken 30 Kasım Cumartesi günü sıcaklıklar en düşük 1 derece olacak. Kar yağışı gözükmezken hava durumunda güneşli ve bulutlu hava yer alıyor. KARTALKAYA'DA KAR VAR MI, SON DURUM NEDİR? Anlık olarak Kartalkaya'da kar kalınlığı 68 cm olurken sıcaklıklar -5 derecelere düştü. 3 Aralık Salı günü kar yağışı beklenirken sıcaklıkların sabah saatlerinde -3 olması bekleniyor. İlgili Haberler Bakanlık 1000 liralık çorbanın sırrını çözdü, cezayı kesti! Sosyal medyada olay oldu Bursa Uludağ’da kar var mı? Bugün ve yarının hava durumu tahmini paylaşıldı