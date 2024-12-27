Uludağ ve Kartepe'de kar kalınlığı kaç cm? 28-29 Aralık güncel kar durumu

27 Aralık 2024 10:56 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 10:57

Hafta sonu Uludağ, Kartepe, Palandöken ve Kartalkaya gibi kar tatili yerlerine gidecek olan vatandaşlar güncel kar kalınlığını araştırmaya başladı. Hafta sonu tatili yapacak olanlar gitmeden önce kayak merkezlerinde güncel kar durumunu ve cm uzunluğuna bakıyor.

Bu hafta sonu ülke genelinde soğuk hava etkili olurken Uludağ, Kartalkaya ve Kartepe'de kar kalınlığının kaç cm olduğu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri sayesinde ulaşılabilir oluyor.

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI KAÇ CM GÜNCEL 28 ARALIK?

28 Aralık Cumartesi günü Uludağ'da kar tatili yapmak isteyenler için güncel kar kalınlığı paylaşıldı. Türkiye'nin her yerinden ziyaret alan Uludağ, bu yıl da birçok kişiyi ağırlamaya devam ediyor.

MGM verilerine göre Uludağ'da güncel kar kalınlığı 61 cm olarak ölçüldü.

29 ARALIK KARTEPE, KARTALKAYA KAR KALINLIĞI NE KADAR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kayak merkezlerinde güncel kar kalınlığı şöyle olacak:

Palandöken Kayak Merkezi - 108 cm

Kartalkaya Kayak Merkezi - 86 cm

Ergan Kayak Merkezi - 81 cm

Saklıkent Kayak Merkezi - 74 cm

Konaklı Kayak Merkezi - 73 cm

Yıldızdağı Kayak Merkezi - 70 cm

Isparta/Davraz Kayak Merkezi - 63 cm

Uludağ Kayak Merkezi - 61 cm

Erciyes Kayak Merkezi - 60 cm

Zigana Kayak Merkezi - 49 cm

Artvin/Mersivan Kayak Merkezi - 38 cm

Tatvan/Nemrut Kayak Merkezi - 36 cm

Çambaşı Kayak Merkezi - 35 cm

Hakkari Kayak Merkezi - 34 cm

Kop Kayak Merkezi - 32 cm

Denizli Kayak Merkezi - 30 cm

Bozdağ Kayak Merkezi - 29 cm

Gediz/Murat Dağı Kayak Merkezi - 27 cm

Ilgaz Kayak Merkezi - 21 cm

Bingöl/Hesarek Kayak Merkezi - 21 cm

ULUDAĞ'DA KAR VAR MI 29 ARALIK?

28-29 Aralık tarihlerinde hafta sonu tatili yapmak isteyenlerin ilk tercihi Uludağ oluyor. Bu sene de birçok kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde cumartesi günü kar yağışı devam ederken sıcaklıklar -4 derece olarak hissedilecek.

29 Aralık Pazar günü de kar yağışı etkisini sürdürürken sıcaklıklar sabah -3, akşam -2 olarak hissedilecek. En düşük nem oranı 92 olurken en yüksek 96 olacak. Uludağ'da hafta sonu kar yağışı sürerken kar kalınlığının da artması bekleniyor.