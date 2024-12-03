Uludağ’da kar var mı? Meteoroloji kar kalınlıklarını paylaştı

03 Aralık 2024 16:24 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 16:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm Türkiye'de gün içinde hava durumunun detaylarını paylaşıyor. Hafta sonu kar tatili yapmak isteyenler Uludağ'da kar kalınlığını gitmeden önce araştırıyor.

Geçtiğimiz hafta ülkemizde hakim olan kar​ yağışı etkisini bazı illerde sürdürürken Uludağ​'a gidecek olanlar kar yağışı olup olmadığını merak ediyor.

MGM​ verileri aracılığıyla gün içinde hava durumun nasıl olacağına ulaşabiliyoruz.

ULUDAĞ'DA KAR VAR MI 3-4 ARALIK 2024?

Türkiye'nin her yerinden binlerce kişinin ziyaret ettiği Uludağ'da kar yağışı etkisini sürdürürken MGM kar kalınlığını 15 cm olarak paylaştı.

4-6 Aralıka aralığında hava sıcaklıkları 0 derece olurken 7 - 8 Aralık tarihlerinde 4 dereceye çıkacak.

MGM tarafından paylaşılan hava durumu​ tahmini şöyle:

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR​ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Mersin, Adana, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yüksek yerlerinde kar yağışı beklentisi de bulunuyor.