Uludağ'da kar var mı? MGM 25-26 Ocak Bursa hava durumunu açıkladı

24 Ocak 2025 11:49 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 12:00

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte kar tatiline gidecek olan vatandaşlar Uludağ'da kar var mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı. MGM tarafından Uludağ'da kar kalınlığının ne kadar olduğu açıklandı. Uludağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 72 cm olarak ölçüldü.

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Okullarda 15 tatilin başlamasıyla birlikte kayak merkezleri popüler tatil noktalarından biri haline geldi. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar hafta sonu kayak merkezlerine giderek tatil yapıyor.

25-26 Ocak 2025 tarihlerinde Bursa Uludağ'da kar kalınlığının ne kadar olduğu ve hava durumu​ merak ediliyor.

ULUDAĞ​'DA KAR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Türkiye'nin dört bir tarafındaki kayak merkezlerinin kar kalınlıkları her gün açıklanıyor.

Bursa​ Uludağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı MGM verilerine göre 24 Ocak 2025 Cuma günü 72 cm olarak ölçüldü.

Uludağ teleferik bölgesinde ise kar kalınlığının 28 cm olduğu açıklandı.

BURSA ULUDAĞ HAVA DURUMU 25-26 OCAK

Bursa Uludağ'da MGM tarafından paylaşılan verilere göre 25 Ocak Cumartesi günü hava kar yağışlı olacak. Sıcaklıkların en düşük 0, en yüksek ise 2 dereceyi göreceği belirtildi.

26 Ocak Pazar günü ise hava sıcaklıklarının daha da azalacağı açıklandı. Hava tahmin raporuna göre en düşük sıcaklıklar -2, en yüksek ise 5 dereceyi görecek. Pazar günü genel olarak ise Uludağ'da hava parçalı bulutlu olacak.