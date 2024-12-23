Ulusal Staj Programı başvuruları nasıl yapılır? UPS başvuruları süreci başladı

23 Aralık 2024 17:40 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 18:04

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Ulusal Staj Programı için başvuru süreci başladı. Başvuruların başlamasının ardından UPS şartlar ve başvuru aşamaları araştırılmaya başlandı.

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince düzenlenen Ulusal Staj Programının 2025​ yılı başvuru​ süreci başladı.

Programda staj imkânları, yurt içinde Bakanlıklar, ilgili bağlı kuruluşlar ve özel sektör, yurt dışında ise Türkiye'nin kamu temsilcilikleri ve Büyükelçilikleri tarafından sunuluyor.

USP BAŞVURULARI NEREDEN NASIL YAPILIR?

Ulusal Staj Programı​ 2025 yılı başvurularının başlamasıyla birlikte başvuru süreci araştırılmaya başlandı.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla gençlere geniş bir yelpazede staj ve mesleğe hazırlık eğitim uygulamaları imkânı sunan programa başvurular, 28 Şubat'a kadar devam edecek.

Başvurular ise e-Devlet kapsamındaki Kariyer Kapısı üzerinden yapılıyor.

USP KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ulusal Staj Programına, Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim gören, 1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını tamamlamamış lisans, ön lisans veya yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı yani Mavi Kart sahibi öğrenciler başvurabilir.

Lisans programlarında eğitim görmekte olan adayların ise 2, 3 veya 4. sınıf, ön lisans programlarında eğitim gören adayların ise 1 veya 2. sınıf öğrencisi olması şartı aranıyor.