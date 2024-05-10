Ulusal Staj Programıyla gençlere ASELSAN ve HAVELSAN gibi şirketlerde stajyerlik ve kariyer imkanı sunuluyor

10 May 2024 11:51 - Güncelleme : 10 May 2024 11:53

2024 yılında 415 bin başvuru yapılan Ulusal Staj Programı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bu yıl yapay zekayla kontrol edilen stajyer belgeleri; akademik, mesleki, sanatsal ve sportif yeterlilik puanları yapay zeka tarafından hesaplanarak stajyer havuzuna aktarılıyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

Ulusal Staj Programı bir diğer adıyla Staj Seferberliği Projesi, kamu kurumları ve özel sektörde gönüllü işverenlerin sunduğu staj imkanıyla üniversiteli gençlere kolay bir şekilde staj bulma ve olanaklarından faydalanma fırsatı doğururken aynı zamanda üniversitelilerin kariyerinde büyük bir adım atmış olacak.

2020 yılından itibaren 4 yıldır uygulanan Staj Seferberliği Programına geçen sene 300 bin aday başvurdu.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Aktif ve örgün eğitim okuyan öğrencilerin başvurabileceği Ulusal Staj Programında, öğrencilerin not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olmalıdır. Ön lisans 1.sınıf öğrencilerinin başvurularında ortalama şartı aranmamaktadır.

Örgün eğitim veren lisans programlarında 2,3 veya 4.sınıf öğrencileri başvuru yapabilir.

Staj zamanında; ön lisans 1.sınıf ve lisans 2.sınıf öğrencileri üst sınıfa geçmiş olmalı. Aynı zamanda lisans 4.sınıf ve ön lisans 2.sınıf öğrencilerinin staj zamanında mezun olmaması gerekir.

Ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin staj zamanında not ortalamasının 2’nin üzerinde olması gerekmekte.

Tıp ve diş hekimliği öğrencileri Ulusal Staj Programına başvuru yapamaz.

Açıköğretim ve uzaktan öğretim okuyan öğrenciler başvuru yapamaz. Ancak öğrenci, AÖF ile birlikte örgün eğitim okuyorsa ve örgün eğitimde başvuru şartlarını sağlıyorsa başvuru yapabilir.

Yüksek lisans/doktora öğrencileri başvuru yapamaz.

ULUSAL STAJ PROGRAMINA NASIL BAŞVURULUR?

Ulusal Staj Programı başvuruları yalnızca e-devlet üzerinden gerçekleşmekte. E-devlet şifresi olmayan adayların öncelikle e-devlet şifresi almaları gerekir.

Staj başvurusu bölümünden Ulusal Staj Programı başlığından e-devlette kayıtlı olan bilgiler kontrol edilir.

İkinci aşamada başvuru formu sorulan sorulara göre doldurulur. Başvuruyu tamamla seçeneği seçilir.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra işverenlerin teklifleri beklenir.

ULUSAL STAJ PROGRAMI KAPSAMINDA HANGİ KURUMLARDA STAJ GÖREBİLİRİM?

1.Adalet Bakanlığı

2.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

3.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

4.Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı

5.Dışişleri Bakanlığı

6.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

7.Gençlik ve Spor Bakanlığı

8.Hazine ve Maliye Bakanlığı

9.İçişleri Bakanlığı

10.Kültür ve Turizm Bakanlığı

11.Milli Eğitim Bakanlığı

12.Sağlık Bakanlığı

13.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

14.Tarım ve Orman Bakanlığı

15.Ticaret Bakanlığı

16.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Başvuru yapılacak özel sektörlerde ise; ASELSAN, BİLSOFT, BMC, Boyner, Çırağan Palace Kempinski, ELKİMA, HAVELSAN, HTR, NETLOG, Türkiye Havacılık Uçak Sanayi, İstanbul Airport, Şişecam, Login Yazılım, Turkcell, Parkcam, KİPAŞ, Üretken Akademi gibi şirketler yer alıyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMINDA TEKLİF NE ZAMAN GELİR?

Staj Seferberliğine başvuru yapan adaylar, stajyer havuzu açıldıktan minimum 20 iş günü içerisinde işverenler tarafından teklif alır.

ULUSAL STAJ NEYE GÖRE ÇIKIYOR?

Adaylar, başvuru şartlarını taşıyorsa ve mesleki/akademik, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları yapay zeka tarafından hesaplanarak stajyer havuzuna aktarılır.

ULUSAL STAJ PROGRAMINDA STAJ KAÇ GÜN SÜRER?

Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen staj süresi 30 gündür. Zorunlu stajı bulunan öğrenciler, üniversiteleri tarafından belirlenen süre içerisinde staj görürler. Staj gününde değişiklik işveren ve yüksek öğrenim görülen kurumla iletişime geçilerek yapılabilir.

STAJDA SİGORTA PARASINI KİM KARŞILIYOR?

Ulusal Staj Programında stajyerlere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 5'inci maddesinin (b) bendi uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılıyor.

Zorunlu staj kapsamında olan öğrencilerin sigortaları bağlı olduğu üniversite tarafından yapılacak