Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi dönemi başlıyor! TTB taktırma zorunlu mu?

18 Kasım 2024 17:21 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 17:24

Tüm Türkiye'de her gün milyonlarca araç trafiğe çıkıyor. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin ilk montajının yapılmasının ardından araç sahipleri TTB taktırmanın zorunlu olup olmadığını araştırmaya başladı. Sistem sayesinde akaryakıt satışları dijital olarak kayıt olacak.

Akaryakıt piyasasının yakından takip edilebilmesi amacıyla uygulamaya geçilecek olan UTTS detayları gündeme geldi. Ticari araç​ sahiplerinin 31 Aralık tarihine kadar TTB montajını tamamlaması gerekirken 1 Temmuz 2025 itibaren kayıt olacak olanlar için de TTB gerekli olacak.

TTB TAKTIRMAK ZORUNLU MU 2024?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin içerisinde yer alan araçlara TTB takılacak ve kime ait olduğu kayıt altına alınacak.

Yapılan duyuruya göre 1 Temmuz 2025 tarihinde itibaren trafiğe kayıtlı olacak otomobillerde TTB taktırmak zorunlu olacak. Açıklama şöyle oldu:

"Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Kapsamı genişletilen 21 Eylül 2024 tarihli 32669 sayılı UTTS Tebliğine göre, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren trafiğe kayıt olacak araçlara da TTB taktırma zorunluluğu getirilmiştir.

06/06/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlara kayıt ve tescil işlemini takip eden bir ay içerisinde, bu kapsamdaki taşıtlarda Taşıt Tanıma Sistemi kullanan bireysel taşıtlara da 30/6/2025 tarihine kadar TTB takılma zorunluluğu getirilmiştir."

ULUSAL TAŞIT SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ülkemizde 8 milyon ticari araca uygulanması planlanan sistem ile ilgili detaylar duyuruldu. Satışların kayıt altına alınması amaçlanırken yakından takip hedefleniyor.

Taşıt Tanıma Birimi ile beraber bilgiler otomatik olarak girilecek. Ticari araç sahiplerinin 31 Aralık tarihine kadar montaj işlemlerini tamamlaması bekleniyor.