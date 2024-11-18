Ulusal Taşıt Tanıma sistemi kimleri kapsıyor? Kimler taktırmak zorunda?

18 Kasım 2024 17:36 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 17:50

Türkiye genelinde 8 milyon ticari araca uygulanması planlanan sistemle akaryakıt satışlarının dijital olarak kayıt altına alınması sağlanacak. Türkiye genelinde 8 milyon ticari araca uygulanması planlanıyor.

Milyonlarca araç sahibi ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde montajlar başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ülkede 78 şirketi bin farklı noktada araçlara montaj yapmak üzere yetkilendirdi.

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Türkiye genelinde toplamda 8 milyon ticari araca uygulanması planlanan bu yeni sistemle akaryakıt satışlarının dijital olarak kayıt altına alınması yapılarak, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi hedefleniyor.

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİNİ KİMLER TAKTIRMAK ZORUNDA?

8 milyon ticari araç​ sahibinin Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne geçmesi zorunlu.

Ticari araç sahiplerinin, 31 Aralık'a kadar Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi montajını tamamlaması gerekiyor.

1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren trafiğe kaydolacak bireysel araçlara da TTB taktırma zorunluluğu gelecek.