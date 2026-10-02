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Aktüel
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 21:00

Uluslar Ligi kazanınca şampiyonu ne oluyor? 2026 UEFA Uluslar Ligi para ödülü!

Uluslar Ligi kazanınca ne oluyor para ödülü geliri 2026 yılı için belli oldu. Uluslar Ligi grupta 1. 2. 3. olunca ne oluyor tur atlanıyor mu merak ediliyor. A Ligi'nde grup aşamasından Final Four'a uzanan süreçte başarılı olan ekipler, turnuvayı zirvede tamamlamaları halinde resmi şampiyonluk unvanının yanı sıra para ödülü ve çeşitli sportif kazanımlar elde ediyor. Türkiye'nin de mücadele ettiği 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasında alınacak sonuçlar, çeyrek final ve sonraki aşamalara ulaşmak açısından önem taşıyor. Uluslar Ligi şampiyonu ne oluyor, kaç para alıyor? İşte UEFA Uluslar Ligi para ödülleri ve gruptan çıkma senaryoları…

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Editor
 TGRT Haber
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Uluslar Ligi kazanınca şampiyonu ne oluyor? 2026 UEFA Uluslar Ligi para ödülü!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 21:00

A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden , ilk iki maçın ardından puanla tanışamazken gruptan çıkma hesaplarını sürdürüyor. , ve 'nın yer aldığı grupta ay-yıldızlı ekibin önünde dört karşılaşma bulunuyor. UEFA Uluslar Ligi kazanan ne oluyor, ne kadar kazanıyor? İşte detaylar…

ULUSLAR LİGİ KAZANINCA NE OLUYOR, ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANIYOR?

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nin Final Four aşamasını başarıyla tamamlayan takım, resmi olarak “UEFA Uluslar Ligi Şampiyonu” unvanını alıyor. Yarı final, üçüncülük maçı ve final karşılaşmalarından oluşan Final Four sürecinin sonunda kupayı kazanan ekip, ülkesinin futbol federasyonuna da önemli bir uluslararası başarı kazandırıyor.

Uluslar Ligi kazanınca şampiyonu ne oluyor? 2026 UEFA Uluslar Ligi para ödülü!

Şampiyon takımın federasyonuna, UEFA'nın mülkiyetinde bulunan orijinal kupanın birebir boyutta bir replikası teslim ediliyor. Orijinal kupa UEFA'da kalırken tam boy replikanın kullanımı belirli kurallara bağlı tutuluyor ve kupa UEFA'nın izni olmadan ülke dışına çıkarılamıyor.

Şampiyonluğun maddi karşılığı da turnuvanın önemli kazanımları arasında bulunuyor. A Ligi'nde mücadele eden takımlara katılım için yaklaşık 2,25 milyon euro ödeme yapılırken grup birinciliği için de yaklaşık 2,25 milyon euro bonus veriliyor. Final Four'da şampiyon olan ekip final performansı karşılığında 6 milyon euro daha kazanıyor ve grup birinciliğiyle birlikte şampiyonluğa ulaşan takımın sabit ödemeleri toplamda 10,5 milyon euroya kadar çıkabiliyor. Bilet gelirlerinden elde edilen ek paylar da toplam kazancı artırabiliyor.

Uluslar Ligi kazanınca şampiyonu ne oluyor? 2026 UEFA Uluslar Ligi para ödülü!

ULUSLAR LİGİ PARA ÖDÜLÜ 2026

UEFA Uluslar Ligi'nde para ödülleri, takımların turnuvadaki aşamalarına ve elde ettikleri sonuçlara göre değişiyor. A Ligi'nde yer alan her takım yaklaşık 2,25 milyon euroluk katılım ödemesi alırken grubunu birinci sırada tamamlayan ekip yaklaşık 2,25 milyon euro daha kazanıyor. Final Four'da şampiyon olan takım ise 6 milyon euroluk final ödülünün sahibi oluyor. Böylece grup liderliği ve şampiyonluğun aynı takım tarafından elde edilmesi halinde sabit ödemelerin toplamı 10,5 milyon euroya ulaşabiliyor.

Uluslar Ligi kazanınca şampiyonu ne oluyor? 2026 UEFA Uluslar Ligi para ödülü!

Final Four'u şampiyon tamamlayamayan ekipler de derecelerine göre farklı miktarlarda ödeme alıyor. Finalde kaybeden takım 4,5 milyon euro, üçüncü olan takım 3,5 milyon euro ve dördüncü sırada yer alan takım 2,5 milyon euro final ödülü alıyor.  

Uluslar Ligi kazanınca şampiyonu ne oluyor? 2026 UEFA Uluslar Ligi para ödülü!

ULUSLAR LİGİ GRUPTA 1. VE 2. OLUNCA NE OLUYOR?

2026/27 UEFA Uluslar Ligi statüsünde A Ligi gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finale yükseliyor. Bu nedenle grup aşamasındaki puan durumu, takımların turnuvaya devam edip edemeyeceği açısından belirleyici oluyor. Grup birincileri ayrıca yaklaşık 2,25 milyon euroluk bonus kazanırken, A Ligi'nde ilk iki sırayı alan ekipler Final Four'a ulaşmak için çeyrek final aşamasında mücadele ediyor.

Uluslar Ligi kazanınca şampiyonu ne oluyor? 2026 UEFA Uluslar Ligi para ödülü!

Uluslar Ligi'nin etkisi yalnızca turnuvadaki sıralamayla sınırlı kalmıyor. Organizasyonun sonuçları Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemeleriyle de bağlantılı bulunuyor. Büyük turnuvaların elemelerinde doğrudan katılım hakkı elde edemeyen ekipler için Uluslar Ligi sonuçlarına bağlı olarak play-off yolu açılabiliyor. Final Four'a kalan takımlara veya belirli dönemlerde grup birincilerine tanınan bu haklar, şampiyonun büyük turnuvaya doğrudan katılması halinde alt liglerden gelen başka takımlara devredilebiliyor.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını kaybeden Türkiye, Belçika karşılaşması öncesinde puanla tanışamadı. Fransa'nın 6 puanla lider olduğu grupta Belçika ve İtalya 3'er puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alırken Türkiye son sırada bulunuyor. Ay-yıldızlı ekibin gruptan çıkabilmesi için kalan dört karşılaşmada alacağı sonuçlar ve rakiplerin birbirleriyle oynayacağı maçlardan elde edeceği puanlar önem taşıyor.

Uluslar Ligi kazanınca şampiyonu ne oluyor? 2026 UEFA Uluslar Ligi para ödülü!

Türkiye'nin Belçika deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde iki takımın puanı eşitlenecek. Mağlubiyet halinde ise Belçika ile arasındaki puan farkı açılacak ve son üç maç öncesinde çeyrek final hesabı daha da zorlaşacak. Kalan dört karşılaşmadan alınacak 9-10 puanlık bir toplam, milli takımın üst sıralardaki takımlarla mücadelesinde avantaj sağlayabilirken Fransa-İtalya ve Fransa-Belçika maçlarının sonuçları ile averaj kuralları da gruptaki sıralamayı değiştirebilecek.

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ETİKETLER
#fransa
#İtalya
#Belçika
#A Milli Futbol Takımı
#UEFA Uluslar Ligi
#Aktüel
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