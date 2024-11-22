Uluslar Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? Bugün rakipler belli oluyor

22 Kasım 2024 09:01 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 09:08

UEFA Uluslar Ligi'nde son maçta Karadağ'a 3-1'lik skorla mağlup olarak A Ligi'nde direkt olarak çıkma şansımızı kaybettik. Futbolseverlerin gözü ise bugün çekilecek olan Uluslar Ligi play off kura çekimine çevrildi. Başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal da duyuruldu.

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Milli takım play off maçı ne zaman oynanacak? Muhtemel rakipleri belli oldu

Milli takım play off maçı ne zaman oynanacak? Muhtemel rakipleri belli oldu

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Uluslar Ligi​'nde bugün play off kurası çekiliyor. Kura sonucuyla beraber A Milli Futbol Takımımızın rakibi de belli olacak.

Uluslar Ligi kura çekimini canlı olarak izlemek isteyenler hangi kanalda yayınlandığını araştırıyordu. Kura çekimi bugün 14.00'te başlayacak.

ULUSLAR LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

İsviçre​'de bugün 14.00'te gerçekleşecek olan Uluslar Ligi kura çekimine kısa süre kaldı.

Kura çekilişini canlı olarak izlemek isteyenler UEFA TV'den izleyebilecek. UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kuralarının sonucu bugün belli oluyor.

MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?

A Milli Futbol Takımımızın rakibi henüz belli olmadı. İsviçre'nin Nyon​ kentindeki kura çekimi sonrasında Uluslar Ligi play off rakibimiz de netleşecek.

Bugün çekilecek olan kura sonucunda A Ligi'nin çeyrek ve yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri belli olacak.

ULUSLAR LİGİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Karşılaşmalar çift maç eleme usulüne göre oynanırken Mart 2025'te başlayacak. 22 Kasım günü çekilecek olan kurayla beraber İskoçya​, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan takımlarından bir tanesi rakibimiz olacak.

Kura sonucunun ardından gözler maçların oynanacağı tarihe çevrilecek.