Ümit Denizer kimdir, vefat mı etti? Sanat dünyasını yasa boğan ölüm

03 Şubat 2025 18:23 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 18:26

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Ümit Denizer’in hayatını kaybettiği öğrenildi. 77 yaşındaki Ümit Denizer’in hayatını kaybetmesinin ardından kariyeri ve hayatı merak konusu oldu.

Tiyatro oyuncusu, yazar, eleştirmen, yönetmen olan Ümit Denizer’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÜMİT DENİZER NEDEN VEFAT ETTİ?

77 yaşındaki ünlü oyuncunun vefat haberini üyesi olduğu Film-San Vakfı duyurdu.

Ümit Denizer'in vefatının nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Denizer'in bir hastalık sebebiyle tedavi görüp görmediğine ilişkin bir bilgi de bulunmuyor.

ÜMİT DENİZER KİMDİR?

Ümit Denizer 1948 yılında Ankara’da doğdu.

Ümit Denizer, Muhsin Ertuğrul ve Haldun Taner’in teşvikiyle sahne sanatlarına başladı.

1973 yılında Türkiye’nin ilk bağımsız çocuk ve gençlik tiyatrosunu kurdu.