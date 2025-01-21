Ümit Özdağ ne kadar hapis cezası aldı? Metris Cezaevi’ne götürülecek

21 Ocak 2025 21:27 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 21:27

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Dün akşam gözaltına alınan Özdağ, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, 3 aylık bir cezadan bahsedildiğini açıkladı. Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla tutuklandı.

Dün gözaltına alınana Zafer Partisi​ lideri Ümit Özdağ hakkında tutuklama​ kararı verildi.

ÜMİT ÖZDAĞ HAPİS CEZASI NE KADAR, KAÇ AY KAÇ YIL HAPİS YATACAK?

Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla tutuklandı. Bu suç, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesine göre 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 216 şu şekildedir:

(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ümit Özdağ'ın cezası, mahkeme sürecinin sonucunda belirlenecek olup, yargılama sırasında çeşitli faktörler ceza süresini etkileyebilir.

Karar öncesi adliye önünde açıklama yapan Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, "3 aylık bir cezadan bahsediliyor. Şu an halen Sayın Genel Başkan kararı bekliyor. Mevcut durum bu" ifadelerini kullanmıştı.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla yargılanan Ümit Özdağ'ın aldığı ceza, mahkeme kararı ile netleşecek.

ÜMİT ÖZDAĞ NE KADAR HAPİS CEZASI ALDI, KAÇ AY/YIL HAPİS YATACAK?

Ümit Özdağ'ın kesin cezası henüz mahkeme tarafından belirlenmedi. Ancak, yöneltilen suçlama 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' iddiasıyla ve bu suçlamaya ilişkin Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen ceza 1 ile 3 yıl arasında değişmektedir.

Tutuklama kararının ardından Özdağ'ın cezası hakkında nihai karar, mahkeme sürecinde verilecek.

ÜMİT ÖZDAĞ NEDEN TUTUKLANDI?

Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve Kayseri​'deki olayları kışkırttığı suçlamalarıyla tutuklandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN CEZASI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ümit Özdağ'ın hapis cezası, mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından belli olacak.