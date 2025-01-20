Ümit Özdağ ne dedi? Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

20 Ocak 2025 20:59 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 21:00

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a, Antalya'daki il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ümit Özdağ, yemek yediği lokantada gözaltına alındı ve İstanbul'a getirilip Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek. Ümit Özdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile konuşmasını savundu ve gerekirse hapse atılmayı veya kurşuna dizilmeyi göze alacağını belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı'na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEDİ?

Ümit Özdağ, Antalya'daki il başkanları istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ı ve AK Parti​'yi hedef alan cümleler sarf etti. Ümit Özdağ, konuşmasında Erdoğan'ın Türk milletine ve devletine verdiği zararın, tarihteki Haçlı Seferlerinden bile daha büyük olduğu ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözleri şöyledir:

“Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır. Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir”

ÜMİT ÖZDAĞ CUMHURBAŞKANINA NE DEDİ?

Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şu sözlerle hedef aldı: "Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır."

Ümit Özdağ’ın bu sözlerinin ardından bu sabah saatlerinde soruşturma başlatılmıştı.

Erdoğan’a hakaret iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuşmamı Antalya’da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayında yaptım.

Konuşma yeri Antalya. Antalya Başsavcılığı soruşturma açmıyor. Erdoğan ve ben Ankara’dayız. Ankara… pic.twitter.com/1Plq7yla3X — Ümit Özdağ (@umitozdag)

ÜMİT ÖZDAĞ 19 OCAK ANTALYA İL BAŞKANLARI İSTİŞARE TOPLANTISI SÖZLERİ

19 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen il başkanları istişare toplantısında Özdağ, "Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılmasına yol açtı. Özdağ, bu konuşması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve ifade vermek üzere İstanbul'a götürüldü.