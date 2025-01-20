Ümit Özdağ neden gözaltına alındı? Sabah soruşturma açılmıştı

20 Ocak 2025 20:35 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 20:46

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrası Özdağ, yemek yediği lokantada gözaltına alındı.

Zafer Partisi​ Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı​'na hakaretten gözaltına alındı.

ÜMİT ÖZDAĞ GÖZALTINA MI ALINDI?

Ümit Özdağ gözaltına alındı. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın haberine göre, Özdağ, yemek yediği lokantada gözaltına alındı.

ÜMİT ÖZDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'a yönelik hakaret​ içerikli sözler söylediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu sözler, 19 Ocak 2025 tarihinde partisinin il başkanları istişare toplantısında sarf edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu konuşmadan dolayı Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatmıştı.

Gözaltı, Özdağ'ın yemek yediği sırada gerçekleşti. Şu anda Özdağ'ın İstanbul'a götürüldüğü ifade ediliyor.

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEDİ?

Antalya'daki il başkanları istişare toplantısında konuşan Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan cümleler kullanmıştı. Özdağ Antalya'daki sözlerinde, "Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır. Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir" demişti.

ÜMİT ÖZDAĞ TUTUKLANDI MI?

Ümit Özdağ için şu an için bir tutuklama kararı bulunmamaktadır.

Gözaltı sürecinin ardından, Özdağ'ın ifadesi alınacak ve soruşturmanın devamında yasal prosedürler işleyecek.

ÜMİT ÖZDAĞ NEREDE GÖZALTINA ALINDI?

Yemek yediği lokantada gözaltına alındı.