Ümit Özdağ'ın milletvekili olup olmadığı gözaltı kararı sonrası gündeme geldi

21 Ocak 2025 14:15 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 14:30

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a başlatılan soruşturma sonrası adliyeye sevk edildi. Türkiye'nin gündemine yerleşen ismin evli olup olmadığı ve siyasi kariyeri ise vatandaş tarafından araştırılıyor.

"Cumhurbaşkanına hakaret​" suçundan soruşturma​ başlatılan Ümit Özdağ, Ankara'da gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ismin milletvekili​ olup olmadığı damerak konusu oldu.

ÜMİT ÖZDAĞ MİLLETVEKİLİ Mİ?

1961 yılında Tokyo'da doğan Özdağ, Türk siyaset bilimci, akademisyen, yazar ve siyasetçidir.

Zafer Partisi'nin kurucusu ve genel başkanı olan isim İstanbul eski milletvekilidir. 2010 senesinde mahkeme kararı ile yeniden MHP üyesi olan isim 12 Haziran 2011 yılındaki milletvekili seçimlerinde partisinin İstanbul milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.

Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçildi. 14 Kasım 2015 tarihinde ise genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

ÜMİT ÖZDAĞ EVLİ Mİ?

Özdağ'ın kökenleri Dağıstan'daki Türk halklarından olan Kumuklara dayanıyor. 3 Mart 1961 senesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk kadın kolları başkanı Gönül Özdağ ve 27 Mayıs Darbesi'nde görev alan Millî Birlik Komitesi üyesi Kurmay Yüzbaşı Muzaffer Özdağ'ın oğlu olarak dünyaya geldi.

Özdağ, bekar ve 1 çocuk babasıdır.