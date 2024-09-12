Ümit Özlale'nin istifasının ardından İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 30'a düştü

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

12 Eylül 2024 17:10 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:11

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifanın ardından İYİ Parti milletvekili sayısının kaç olduğu ve TBMM sandalye dağılımı gündeme geldi.

İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile partisinden istifa ettiğini açıkladı. Paylaşımda İzmir Milletvekili Ümit Özlale "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum" ifadelerini kullandı. Yaşanan istifaların ardından İYİ Parti'nin milletvekili sayısı ve TBMM'deki sandalye dağılımı merak edilmeye başlandı. İYİ PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI KAÇ? 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerinde İYİ Parti, 44 milletvekili çıkarmıştı. Son istifalar ile birlikte İYİ Parti'nin güncel olarak milletvekili sayısı 30'a düştü. PARTİLERİN TBMM SANDALYE DAĞILIMI NE OLDU? İYİ Parti'den yaşanan istifaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) sandalye dağılımı şöyle oldu: AK Parti: 266

CHP: 128

DEM Parti: 57

MHP: 50

İYİ Parti: 30

Saadet Partisi: 20

DEVA: 15

Bağımsız Milletvekili: 8

HÜDA PAR: 4

Yeniden Refah Partisi: 4

Demokrat Parti: 3

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Demokratik Sol Parti: 1 İlgili Haberler Son dakika | İYİ Parti'de deprem! İzmir vekili Ümit Özlale istifa etti