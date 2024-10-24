UMKE'nin görevleri ve işlevleri gündeme geldi

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

24 Ekim 2024 11:20 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:24

UMKE ekiplerinin görevleri ve işlevlerine dair araştırmalar hız kazandı. UMKE, Türkiye'de acil durumlar, doğal afetler ve kaza gibi olaylarda sağlık hizmetlerini etkin bir şekilde sunmak amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

Profesyonel sağlık ekibi ve profesyonellerden oluşan UMKE​ ekipleri, yurt içi ve yurt dışında yaşanan afetlerin ardından arama, kurtarma ve sağlık hizmeti sağlama görevini üstlenir. UMKE’NİN GÖREVLERİ NELER? UMKE personeli normal zamanlarda İl Sağlık Müdürlüğü, Hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri, 112 Başhekimliği, Komuta Kontrol Merkezi, ASH İstasyonları gibi yerlerde asli işlerini yürütür. Afet​ ve acil durumlarda ise Bakanlık veya İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyonunda yurt içinde veya yurt dışında kurtarma ve acil sağlık hizmetlerinin sunumunda görev alır. UMKE’nin görevleri şu şekildedir; Acil Sağlık Hizmeti: Afet ve acil durumlarda yaralılara hızlı ve etkili sağlık hizmeti sunar. Medikal Destek: Afet bölgesindeki sağlık kuruluşlarına destek sağlar ve sağlık hizmetlerini koordine eder. Arama-Kurtarma: Kaybolan ve yaralanan kişilerin bulunmasına destek olur. Eğitim: Afet ve acil sağlık hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirir. UMKE’NİN İŞLEVLERİ NELER? UMKE’nin işlevleri arasında; hızlı müdahale, mobil sağlık birimleri, koordinasyon ve psiko-sosyal destek yer alıyor. İlgili Haberler TUSAŞ neden hedefte? İşte TUSAŞ’ın dikkat çeken projeleri Son dakika | TUSAŞ'a hain saldırı! Anma töreninde kritik açıklamalar: Evlatlarımızın intikamı alınacak!