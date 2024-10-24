UMKE'nin görevleri ve işlevleri gündeme geldi
UMKE ekiplerinin görevleri ve işlevlerine dair araştırmalar hız kazandı. UMKE, Türkiye'de acil durumlar, doğal afetler ve kaza gibi olaylarda sağlık hizmetlerini etkin bir şekilde sunmak amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.
Profesyonel sağlık ekibi ve profesyonellerden oluşan UMKE ekipleri, yurt içi ve yurt dışında yaşanan afetlerin ardından arama, kurtarma ve sağlık hizmeti sağlama görevini üstlenir.
UMKE’NİN GÖREVLERİ NELER?
UMKE personeli normal zamanlarda İl Sağlık Müdürlüğü, Hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri, 112 Başhekimliği, Komuta Kontrol Merkezi, ASH İstasyonları gibi yerlerde asli işlerini yürütür. Afet ve acil durumlarda ise Bakanlık veya İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyonunda yurt içinde veya yurt dışında kurtarma ve acil sağlık hizmetlerinin sunumunda görev alır.
UMKE’nin görevleri şu şekildedir;
Acil Sağlık Hizmeti: Afet ve acil durumlarda yaralılara hızlı ve etkili sağlık hizmeti sunar.
Medikal Destek: Afet bölgesindeki sağlık kuruluşlarına destek sağlar ve sağlık hizmetlerini koordine eder.
Arama-Kurtarma: Kaybolan ve yaralanan kişilerin bulunmasına destek olur.
Eğitim: Afet ve acil sağlık hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirir.
UMKE’NİN İŞLEVLERİ NELER?
UMKE’nin işlevleri arasında; hızlı müdahale, mobil sağlık birimleri, koordinasyon ve psiko-sosyal destek yer alıyor.
Çok güzel bir gelişme, bizim ülkemizde UMKE de her geçen gün daha iyi olacak esigenze haber metnine daha hızlı ve daha iyi yanıt verebilir