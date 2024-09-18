Ümraniye Öncü, Badem ve Reşitpaşa sokaklarında elektrik kesintisi 18.00'de bitecek
Bugün İstanbul'un Ümraniye ilçesinde anlık ve planlı bakım çalışmaları yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan elektrik kesintisi ne zaman bitecek belli oldu. İstiklal, Atakent mahalleleri'nde kesinti olup olmadığı da AYEDAŞ bilgileri aracılığıyla öğreniliyor.
18 Eylül günü İstanbul'un birkaç ilçesinde elektrik arızası yaşanıyor. AYEDAŞ sitesinde yer alan bilgilere göre bugün elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenebiliyoruz.
Bugün Ümraniye, Kadıköy, Kartal gibi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 EYLÜL 2024
Bugün 10.00'da başlayan çalışmalar ÖNCÜ, REŞİTPAŞA, SEYFİ DEMİRSOY, ÖZGÜR, BELLİOĞLU, HARİKA, BARIŞ, NAZENDE, ERBAY, BADEM, BURÇ, MUHSİN ERTUĞRUL sokaklarını kapsıyor ve 18.00'da sona erecek.
TEPEÜSTÜ, 30 AĞUSTOS ve ÇAKMAK, BARAJ bölgesindeki arızanın saati netleşmedi.
KARTAL ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
YUNUS, YEŞİL, YAKACIK ÇARŞI, BOĞAZİÇİ, ESENTEPE, ŞAŞMAZ, KARLIKTEPE, SUDEPOSU sokaklarındaki arıza çalışmaları anlık olurken saati paylaşılmadı.
Çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
18 EYLÜL KADIKÖY KESİNTİ
RIZABEY, ATATÜRK, OSMAN NURİ ERGİN, ŞEHİT İLHANLAR, MESCİTLİ sokaklarında başlayan kesinti 14.00'e kadar devam edecek.
ZÜHTÜPAŞA, MEVSİM ÇIKMAZI, SUADİYE, HAZAN, EĞİTİM, ARALIK, KOŞUYOLU, BATUHAN ÇIKMAZI, 19 MAYIS, GÜRSOYLU, FİKİRTEPE, DİSPANSER,SUADİYE, HAZAN sokaklardaki çalışmalar anlık olarak çözülüyor.
Bu kadar planlı bir bakım yapmanın İstanbul'da hiç şikayete sebep olmayacağını umarım Mert : Umarım elektriklerimiz en kısa zamanda geri gelir, akşamdan kalkıp da karanlıkta kalmak istemem.