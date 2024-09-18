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Ümraniye Öncü, Badem ve Reşitpaşa sokaklarında elektrik kesintisi 18.00'de bitecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
18 Eylül 2024 10:52 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:58
Ümraniye Öncü, Badem ve Reşitpaşa sokaklarında elektrik kesintisi 18.00&#039;de bitecek

Bugün İstanbul'un Ümraniye ilçesinde anlık ve planlı bakım çalışmaları yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan elektrik kesintisi ne zaman bitecek belli oldu. İstiklal, Atakent mahalleleri'nde kesinti olup olmadığı da AYEDAŞ bilgileri aracılığıyla öğreniliyor.

18 Eylül günü İstanbul​'un birkaç ilçesinde elektrik arızası yaşanıyor. AYEDAŞ sitesinde yer alan bilgilere göre bugün elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenebiliyoruz.

Bugün Ümraniye​, Kadıköy, Kartal​ gibi ilçelerde elektrik kesintisi​ yaşanıyor.

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 EYLÜL 2024

Bugün 10.00'da başlayan çalışmalar ÖNCÜ, REŞİTPAŞA, SEYFİ DEMİRSOY, ÖZGÜR, BELLİOĞLU, HARİKA, BARIŞ, NAZENDE, ERBAY, BADEM, BURÇ, MUHSİN ERTUĞRUL sokaklarını kapsıyor ve 18.00'da sona erecek.

TEPEÜSTÜ, 30 AĞUSTOS ve ÇAKMAK, BARAJ bölgesindeki arızanın saati netleşmedi.

KARTAL ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

YUNUS, YEŞİL, YAKACIK ÇARŞI, BOĞAZİÇİ, ESENTEPE, ŞAŞMAZ, KARLIKTEPE, SUDEPOSU sokaklarındaki arıza çalışmaları anlık olurken saati paylaşılmadı. 

Ümraniye Öncü, Badem ve Reşitpaşa sokaklarında elektrik kesintisi 18.00'de bitecek - 1. Resim

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

18 EYLÜL KADIKÖY KESİNTİ

RIZABEY, ATATÜRK, OSMAN NURİ ERGİN, ŞEHİT İLHANLAR, MESCİTLİ sokaklarında başlayan kesinti 14.00'e kadar devam edecek.

ZÜHTÜPAŞA, MEVSİM ÇIKMAZI, SUADİYE, HAZAN, EĞİTİM, ARALIK, KOŞUYOLU, BATUHAN ÇIKMAZI, 19 MAYIS, GÜRSOYLU, FİKİRTEPE, DİSPANSER,SUADİYE, HAZAN sokaklardaki çalışmalar anlık olarak çözülüyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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Elif18 Eylül 2024 11:25

Bu kadar planlı bir bakım yapmanın İstanbul'da hiç şikayete sebep olmayacağını umarım Mert : Umarım elektriklerimiz en kısa zamanda geri gelir, akşamdan kalkıp da karanlıkta kalmak istemem.

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