Ümraniye Öncü, Badem ve Reşitpaşa sokaklarında elektrik kesintisi 18.00'de bitecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Eylül 2024 10:52 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:58

Bugün İstanbul'un Ümraniye ilçesinde anlık ve planlı bakım çalışmaları yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan elektrik kesintisi ne zaman bitecek belli oldu. İstiklal, Atakent mahalleleri'nde kesinti olup olmadığı da AYEDAŞ bilgileri aracılığıyla öğreniliyor.